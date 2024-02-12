Öğretmen okul kantininde bıçaklandı

Kaynak: Halk TV
Öğretmen okul kantininde bıçaklandı
Batman'da okul kantininde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan lise öğretmeni kolundan yaralandı.

Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi’nde görev yapan öğretmen Aydın K., nöbeti esnasında okuldaki katları gezerken kantinde öğrenci olmayan Abdullah B'yi fark etti. Öğretmen Aydın K. ile öğrenci olmadığı için okuldan çıkmasını istediği Abdullah B. Arasında bir tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Abdullah B. isimli şahıs, öğretmeni bıçakla yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı öğretmen kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Abdullah B.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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