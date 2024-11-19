Öğretmen okuldaki merdivenden düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Öğretmen okuldaki merdivenden düştü

Bilecik'te bir okulun merdivenlerinden ayağı kayması sonucu düşerek yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Edebali Ortaokulu'ndan Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak çalışan Şadan Gülalioğlu merdivenler inerken ayağının kayması sonucu düştü. Yerde yatan öğretmenlerini gören öğrencileri hemen durumu müdüre haber verdi. Yerde hareketsiz şekilde yatan öğretmenin ilk olarak yüksekten düştüğü tahmin edilse de öğretmenin ayağının kayması sonucu düştüğü anlaşıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Şadan öğretmene yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öğretmen okulda merdevinden düştü

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