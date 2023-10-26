Öğretmen, polis ve hemşirelere yapılacak zam sızdı. İktidara yakın gazete açıkladı

Aile yardımı dahil 26 bin 654 lira olan öğretmen maaşı yüzde 52.18 artışla 40 bin 562 liraya, 29 bin 525 lira olan polis maaşı 44 bin 931 liraya, 26 bin 440 lira olan hemşire maaşı 40 bin 236 liraya ulaşacak.

Memurların aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok ek ödemesine de bu artış yansıyacak.