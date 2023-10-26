Öğretmen, polis ve hemşirelere yapılacak zam sızdı. İktidara yakın gazete açıkladı

TAZMİNATLARA ZAM
Memur maaşlarındaki artışın etkileyeceği alanlardan biri de özel sektörde çalışanların kıdem tazminatları olacak.
Halen işten ayrılan çalışanlara çalıştığı her yıl için en çok 23 bin 489 lira tazminat ödeniyor. Giydirilmiş brüt kazancı bu tutarın altında olanlara kendi maaşı, üstünde olanlara ise bu tavan tutarıyla hesaplanan tazminat veriliyor.
Tazminat tavanı, Ocak ayında yeni memur maaş katsayısıyla yükselecek. Brüt ücreti 23 bin 489 liranın üzerinde olan işçiler bu artıştan etkilenecek. Yeni tavan memur maaş katsayısındaki artış yüzde 52.18 olursa 35 bin 746 liraya ulaşacak.