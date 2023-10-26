Kredi kartıyla taksitli alışverişte yeni dönem. Resmi Gazete'de yayımlandı

Hükümet, enflasyonu düşürmek için vatandaşın alışverişteki tek çaresi olan kredi kartlarında yeni önlemler alıyor. Vatandaşın bir numaralı geçim kaynağı haline gelen kredi kartları için de önlemler masada. Nakit çekimin kısıtlanması, taksit sayısının sınırlanması gündemde.

KREDİ KARTINA TAKSİTE İLAVE ÖNLEMLER GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önlemek amacıyla birtakım uygulamalar hayata geçirilecek. Buna göre kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

Programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi.

Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak.

Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.

Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araç satışları için dijital kayıt sistemi kurulacak.

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek. Bu amaçla Togg ile yapılan protokol kapsamında alınan araçlar kamu kurumlarına tahsis edilecek.

25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek.