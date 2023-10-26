Kredi kartıyla taksitli alışverişte yeni dönem. Resmi Gazete'de yayımlandı

Enflasyonu düşürmek için tüketimi kısmayı hedefleyen iktidar, kredi kartı nakit çekimi ve taksit sayısına darbe vurdu. Karar resmi gazetede yayımlandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kredi kartıyla taksitli alışverişte yeni dönem. Resmi Gazete'de yayımlandı

Hükümet, enflasyonu düşürmek için vatandaşın alışverişteki tek çaresi olan kredi kartlarında yeni önlemler alıyor. Vatandaşın bir numaralı geçim kaynağı haline gelen kredi kartları için de önlemler masada. Nakit çekimin kısıtlanması, taksit sayısının sınırlanması gündemde.

KREDİ KARTINA TAKSİTE İLAVE ÖNLEMLER GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı", Resmi Gazete'de yayımlandı. Programa göre enflasyonu artıran tüketim artışlarını önlemek amacıyla birtakım uygulamalar hayata geçirilecek. Buna göre kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

Programda enflasyon ve para politikası başlığında yeni tedbirlere yer verildi.

Bu amaçla öncelikle kredi kartıyla alışverişte ve nakit çekiminde taksit sayısı için ilave önlem alınacak.

Kira ve konut fiyat gelişmeleri dikkate alınarak konut arzı hızla artırılacak.

Depremin konut stokuna etkisini telafi için yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek.

Konut ve iş yeri kiraları ile ikinci el araç satışları için dijital kayıt sistemi kurulacak.

Kamuya taşıt alımında yerli üretim ve çevreci araçlara öncelik verilecek. Bu amaçla Togg ile yapılan protokol kapsamında alınan araçlar kamu kurumlarına tahsis edilecek.

25 yaş altındaki üniversite öğrencilerinin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek.

İlgili Haberler
Kredi kartı faizlerinde eyvah eyvah dedirten gelişme
Merkez Bankası'nın rezervi son 31 haftanın en yüksek seviyesinde
Merkez Bankası'nın rezervi son 31 haftanın en yüksek seviyesinde
Bu iki yılın hesabını kim verecek. 'Nas' denilere dolar ve euro yükseltildi Türk halkı fakirleştirildi
Vaşak ve köpeklerin karşı karşıya geldiği anlar kamerada
İsrail tankları Gazze'ye girdi
Erdoğan Hamas'a 'terörist' demedi. Dolar ve Borsada bugün ne oldu
Öğretmen, polis ve hemşirelere yapılacak zam sızdı. İktidara yakın gazete açıkladı
Flaş... Flaş... Erdoğan Saray'daki 29 Ekim kutlamalarını iptal etti
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi! Gündem
Dilan Polat arabasını satışa çıkardı... Paralar suyunu çekince internette ilan verdi!