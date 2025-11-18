Adana'da özel bir kolejde görevli kadın öğretmen tuvaletteki ışık yansıtmasını fark ederek, gizli kamera yerleştirildiğini tespit etmişti. Skandalı fark eden öğretmenin tehdit edildiğini aktarıp kendisini odaya kitlediğini beyan etmişti. Konuyla ilgili inceleme başlatan yönetim, kamerayı görsel sanatlar öğretmeni E.İ.'nin yerleştirdiğini tespit etti. E.İ.'nin görevine son veren yönetim, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine E.İ., polis tarafından gözaltına alındı.

EMNİYETTE SUÇUNU İTİRAF ETTİ MAHKEMEDE İSE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyetteki ifadesinde okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf eden E.İ., bunu okuldaki bazı öğretmenlerin kendisinin yönetici olduktan sonra hakkında dedikodu yapıp yapmadıklarını merak ettiğinden yaptığını söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede verdiği ifadesinde ise suçlamaları kabul etmeyen E.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.