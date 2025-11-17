Adana’da özel bir kolejde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmeninin, kadın öğretmenlerin ve öğrencilerin tuvaletlerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri internette sattığı iddia edildi. Okulda görevli bir kadın öğretmen tuvalette ışık yansıması fark ederek tavandaki gizli kamerayı bulundu. Öğretmen, durumu bildirdikten sonra tehdit edildiğini öne sürdü.

ESENYURT'TAN SONRA ADANA'DA GİZLİ KAMERA SKANDALI

Esenyurt’ta bir işyerinde yaşanan gizli kamera skandalına bir yenisi daha eklendi. Son Mühür’den Alper Temiz’in özel haberine göre; Adana’da özel bir kolejde görev yapan bilişim teknolojileri öğretmeninin, kadın öğretmenlerin ve öğrencilerin tuvaletlerine gizli kamera yerleştirip görüntüleri internette sattığı öne sürüldü.

KORKU DOLU ANLAR

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; okulda görevli bir kadın öğretmen tuvalette ışık yansımasını fark ederek tavandaki gizli kamerayı fark etti. Öğretmen, durumu bildirdikten sonra tehdit edildiğini aktardı. Yaşadığı korku üzerine kendisini bir odaya kilitleyip polisi aradı. Evde yapılan aramalarda öğretmenler ve öğrencilere ait görüntüler çıktı. Çok sayıda kamera, dijital depolama cihazı, öğretmenlere ve öğrencilere ait kişisel görüntüler ele geçirildi.

OLAY ADANA GÜNDOĞDU KOLEJİ'NDE YAŞANMIŞ

soL Haber’in edindiği bilgide ise olay Adana Gündoğdu Koleji'nde yaşandı. Yönetim, okulun "zarar görmemesi" için ön almaya çalıştı. Okul yönetiminin, öğretmenlerin olaya dair konuşmaması için uyarıda bulunduğu ve olay hakkında konuşan öğretmenleri de tehdit ettiği aktarılıyor.

İddialara göre; okul yönetimi, olaydan yıllar önce haberdar olduğu gerekli adımların atılmadığı belirtildi. Veliler ise okulun uzun süredir güvenlik ve etik sorunlarla gündemde olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

SORUŞTURMA DERİNLEMESİNE SÜRÜYOR

Tutuklanan öğretmenin dijital verileri üzerinde yapılan incelemelerde, görüntülerin yurt dışındaki bir suç ağına satıldığına ilişkin bulgular elde edildi. Emniyetin bilişim birimleri, olayın bağlantılarını derinlemesine inceliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, okul yönetiminin olaya dair olası ihmali konusunda ayrı şekilde inceleme başlattı.