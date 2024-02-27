Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich Manevrası öğrencinin hayatını kurtardı

Kaynak: DHA
Öğretmenden hayat kurtaran hamle! Heimlich Manevrası öğrencinin hayatını kurtardı
Mardin'de ders sırasında nefes borusuna madeni para kaçan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi öğretmenin hızlıca yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Mardin Kızıltepe ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi İlkokulu’nda 3’üncü sınıf öğrencisi Atiye Ö.nün, derste ağzına koyduğu madeni para, nefes borusuna kaçtı. Öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark eden öğretmeni, Atiye’yi sınıftan çıkararak diğer öğretmenlerden yardım istedi.

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Yardıma gelen öğretmenlerden Ferhat Erol, Heimlich manevrasıyla müdahale ederek, madeni parayı çıkartmayı başardı ve öğrencinin rahat nefes almasını sağladı. Erol, olay sonrası şoka giren Atiye Ö.’ye sarılarak sakinleştirdi.

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O anlar okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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