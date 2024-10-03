Öğretmenin Heimlich manevrası öğrenciyi kurtardı

Malatya'da 'da öğretmen Yusuf Doğan, boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Topsöğüt Mahallesi'ndeki Akpınar İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi Talha Elokuş, nefes almakta zorlandı.

Koridorda durumu fark eden öğretmen Yusuf Doğan, Heimlich manevrası uygulayıp öğrencinin boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı. Okula çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Talha Elokuş'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich manevrası, kişinin solunum yolunun yabancı cisim tarafından tıkanması sonucu solunumunun engellenmesi durumunda yabancı cismin uzaklaştırılarak solunum yolu açıklığının tekrar sağlanmasını temin etmek için uygulanan bir dizi ilk yardım uygulamasıdır.

İlk olarak Amerikalı doktor Henry Heimlich tarafından tanımlandığı ve uygulandığın için onun ismiyle anılır.

Solunum yolu tıkanmasına bağlı boğulmalar günlük hayat içerisinde karşılaşılabilecek acil durumlardandır. Yetişkinlerde genellikle gıda alımı sırasında lokmanın solunum yollarına kaçması sonrası boğulma görülürken, çocuklarda küçük yabancı cisimlerin ağza alınması sonrası oluşan tıkanıklıklar ortaya çıkabilir. Yabancı cismin solunum sistemine kaçması sonucu gerçekleşen boğulma tespit edilmesinin akabinde Heimlich manevrasının uygulanması hayati önem taşır.