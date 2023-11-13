Öğretmenin sızdırılan fotoğrafları ortalığı karıştırdı

ABD’de bir lisede çalışan ve ‘Onlyfans hesabı olduğu gerekçesiyle okul yönetimi tarafından zorunlu izne çıkarılan’ öğretmenden sonra başka bir öğretmenin de fotoğrafları sızdırıldı.

Öğretmenin sızdırılan fotoğrafları ortalığı karıştırdı

Mynet’te yer alan habere göre, ABD'ye bağlı Missouri eyaletinde bulunan St. Clair Lisesi'nde çalışan öğretmen Brianna Coppage, "OnlyFans hesabı nedeniyle okul yönetimi tarafından zorunlu izne" çıkarıldığını açıklamıştı. Aynı okulda çalışan başka bir öğretmenin de fotoğrafları sızdırıldı.

Brianna Coppage'dan sonra aynı okulda görev yapan başka bir öğretmenin de Onlyfans yıldızı olduğu ortaya çıktı. Brianna Coppage eşiyle birlikte içerik paylaştıkları erotik içerik platformu olan OnlyFans hesabını açtığı için işinden olmuştu.

Coppage ile aynı okulda çalışan Megan Gaither'in da müstehcen içeriklerinin sızdırılması gündemde.

BORÇLARI OLDUĞU İÇİN HESAP AÇMIŞ

NBC’ye açıklama yapan öğretmen, borçları olduğu için bu işe girdiğini ifade ederken, şunları söyledi: "Çok ağladım. Kendimin bir parçasını kaybediyormuşum gibi hissediyorum. Nasıl göründüğünü biliyorum. İyi görünmediğini biliyorum. Ama bunu gerçekten istemedim. Bir kalp atışında, her şeyden vazgeçerdim. Her kuruşunu geri verirdim."

"OnlyFans'a katılmazdım çünkü işimi ve öğretmenliği çok seviyorum" diyen Megan "İkinci bir iş bulmayı düşündüm. Ama koçluk ve öğretmenlikle ne kadar meşgul olduğumu düşündüğümde zordu" dedi.

Genç öğretmen fotoğrafı sızdırılınca öğrencilerinin kapısına dayandığını ve çok sayıda mektup aldığını da ifade etti.

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