Öğretmenini sırtından defalarca bıçakladı

Meksika'da bir öğrenci ders esnasında öğretmenini sırtından bıçakladı.

Öğretmenini sırtından defalarca bıçakladı

Meksika'da bir öğrenci ders esnasında öğretmenini sırtından bıçakladı.

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