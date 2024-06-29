Öğretmenler dikkat. Ücretler ödenmeyecek

Haziran ayında okullar tatile girdi. Kurban Bayramı da araya girince öğretmenlerin ek ders ödemelerinde değişiklikler oldu.

Özellikle 20-21 Haziran tarihleri arasında hangi öğretmenlere ek ders ödemesi yapılıp yapılmayacağı dört gözle bekleniyordu.

Kimlere ücretlerin verilmeyeceği netleşti.

20-21 HAZİRAN EK DERS ÖDEMELERİ BÖYLE OLACAK:

20-21 Haziran tarihlerinde idari izinde olan öğretmenlere ek ders ücreti ödenmeyeceği belirtildi.

20-21 Haziran tarihlerinde okula gelen idarecilere ek ders ücreti ödeneceği bildirilirken kuruma gelmeyen idarecilere ödeme yapılmayacağı aktarıldı.

24-28 HAZİRAN EK DERS ÖDEMELERİ İSE ŞU ŞEKİLDE:

24-28 Haziran tarihlerinde mesleki çalışmalara katılan öğretmenlere her gün için 3 saat, toplamda 15 saat ek ders ücreti ödenecek. Katılmayan öğretmenlere herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Öte yandan son ek ders ücretinin hesaplara yatmadan önce okul yönetimlerinin ek ders ücreti bordrolarını hazırlayıp öğretmenlere incelettirmesi önem taşıyor.

Ayrıca öğretmenlerin bu bordroları dikkatlice kontrol etmesi lazım.