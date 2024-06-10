Öğretmenlere yeni görev. Artık zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağıyla ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı.

Taslağa göre öğretmenlere yeni görev verildi. Öğretmenlerin görevlerine merkezi ve mahalli sınavlarda zorunlu olarak görev alma yükümlülüğü eklenecek.

Dolayısıyla öğretmenlerin kurul ve komisyonlara katılma, derslerde görev alma ve nöbet tutma gibi görevlerine ilave olarak sınavlarda da zorunlu görev alması öngörülüyor.

Taslaktaki madde büyük tepkilere neden oldu. Öğretmenlere verilen yeni görevle öğretmenlerin iş yükünün artacağı söyleniyor.

Bu nedenle de eğitimde bazı aksaklıkların olabileceği değerlendiriliyor.

Madde, taslağın TBMM'den geçip geçmemesine bağlı olarak yürürlüğe girecek.

DİĞER DÜZENLEMELER

Öte yandan taslaktaki bir diğer düzenlemeye göre, yetersiz performans gösteren öğretmenler görevlerinden alınacak ve akademiye gönderilecek.

Ayrıca akademiye gidecek öğretmenlerin ders saat ücretinin 3 kat artacağı öğrenilmişti.

Disiplin konusunda da düzenlemeler yapılacağı bildirilmişti.