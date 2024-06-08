Öğretmenleri sevindirecek haber! Ders saati ücretleri 3 kat artacak

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağını hazırladı. Taslağın detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağına göre, Milli Eğitim Akademileri kurulacak. Böylece öğretmenlerin atamaları da bu akademideki başarılarına göre yapılacak.

Yetersiz görülen öğretmenler ise meslekten alınabilecek.

Akademide öğretmenle r3 veya 4 dönem boyunca teorik ve uygulamalı eğitim alacak.

DERS SAAT ÜCRETLERİ 3 KAT ARTACAK

Taslağa göre ise bu akademide eğitim alacak öğretmenlerin ders saat ücretleri 3 kat fazla olacak. Milli Eğitim Akademilerinde görev yapacak öğretmenlere ve akademisyenlere 304 TL ders saati ücreti ödenecek.

Mevcut durumdaki öğretmenler ise 89 TL civarında alıyor.

ERDOĞAN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla alakalı Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi’nin kurulmasıyla ilgili hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Erdoğan “Yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar, küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Hep beraber, el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum. Bundan 21 yıl önce eğitimle ilgili milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Sadece altyapıda değil uluslararası göstergelerde de çok iyi bir yerdeyiz.” dedi.