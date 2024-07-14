Öğretmenlikte iki şart kaldırılacak. Yeni düzenleme geliyor

Düzenleme: Kaynak: Kamudanhaber
Öğretmenlikte iki şart kaldırılacak. Yeni düzenleme geliyor

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yapılacak düzenlemelerle birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili iki şart ortadan kaldırılacak.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam ediyor.

Bazı maddeler kaldırılırken bazıları da eklenmeye devam ediyor. Yapılacak yeni düzenlemelerde birlikte uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ile ilgili öğretmenlerden istenen iki şartın kaldırılacağı ileri sürüldü.

DOKTORA ŞARTI KALDIRILDI

Başöğretmenlik için doktora şartı aranıyordu. Ancak yeni değişiklikle bu şarta gerek kalmayacak.

Uzman ve başöğretmen olmak isteyen öğretmenler, Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim alacak. Eğitimlerde başarılı olan öğretmenler, bu basamaklara çıkabilecekler.

YÜKSEK LİSANSTA O AVANTAJ KALDIRILDI

Uzman öğretmenlik için sınavsız kariyer için yüksek lisans şartının kaldırılacağı iddia edildi.

Yüksek lisans yapmış olan öğretmenlerin uzman öğretmen olmak için sınavsız bir fırsatı vardı. Yeni düzenleme ile birlikte bu madde kaldırıldı.

Yüksek lisans yapmış öğretmenlerin artık uzman öğretmen olabilmek için bu avantaja sahip olamayacağı belirtildi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Toplamda 22 madde içeren birinci bölüm, 16 madde daha kabul edilerek onaylandı.

Görüşmelerin önümüzdeki hafta içinde devam etmesi bekleniyor.

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