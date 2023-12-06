Ogün Samast yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ kapsamında açılan dava kapsamında bugün Trabzon'un Akçaabat Adliyesi'ne yaya olarak geldi. Samast yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

KAYNAK: DHA
Ogün Samast yıllar sonra ilk kez görüntülendi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz olan Ogün Samast ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu sanıklar SEGBİS ile girdi. Duruşmada Dink ailesinin avukatları ve sanık avukatları da katıldı.

Mahkeme Başkanı, bugünkü duruşmada sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ogün Samast ve Ersin Yolcu'nun savunmalarının alınacağını aktardı.

Savunmasını yapmak üzere ilk olarak Ali Fuat Yılmazer'e söz verildi.

11 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVA İLE BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından Samast hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" soruşturması tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlenmişti.

gapduf8w4aegs39.jpg

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın, hukuki irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı iddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 Nisan 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunduğu, Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan "müşteki" sıfatıyla, Ogün Samast'ın ise "Suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Yasin Hayal'in 'Suç örgütü yöneticisi olmak', Erhan Tuncel ve Ogün Samast ise 'Suç örgütü üyesi olmak'tan ceza aldıkları belirtildi. İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında ilk olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, ardından bu şubenin imkanları ile Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam-Tevhid, 17-25 Aralık operasyonları ile davalarını ve devamında 15 Temmuz darbe girişimine giden sürecin başlatıldığı ifade edildi.

SAMAST HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dava daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Öne Çıkanlar
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Milli Eğitim okullarında neler oluyor?
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Trendyol’u kuryelerin bu uyanıklığıyla meydana gelen skandallar bitirecek
Son Haberler
Altın bilezik deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altın bilezik deyimi ne anlama geliyor?
Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı. Açtı ağzını yumdu gözünü Magazin
Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı. Açtı ağzını yumdu gözünü
Altında kalmamak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Altında kalmamak deyimi ne anlama geliyor?
Antalya için kritik uyarı. Akşama kadar sürecek. Herkes dikkatli olsun Gündem
Antalya için kritik uyarı. Akşama kadar sürecek. Herkes dikkatli olsun
Meteoroloji'den Bingöl için uyarı! Gündem
Meteoroloji'den Bingöl için uyarı!
Kendisi 30 kuruş kabuğu 17 TL. Duyan limon kabuğunu altın gibi saklıyor Gündem
Kendisi 30 kuruş kabuğu 17 TL. Duyan limon kabuğunu altın gibi saklıyor
Japonların ısrarla önerdiği şifa deposu çay ortaya çıktı. Kansere kalkan oluyor Sağlık
Japonların ısrarla önerdiği şifa deposu çay ortaya çıktı. Kansere kalkan oluyor