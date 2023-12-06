Ogün Samast yıllar sonra ilk kez görüntülendi

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz olan Ogün Samast ile başka dosyadan tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer, Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu sanıklar SEGBİS ile girdi. Duruşmada Dink ailesinin avukatları ve sanık avukatları da katıldı.

Mahkeme Başkanı, bugünkü duruşmada sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ogün Samast ve Ersin Yolcu'nun savunmalarının alınacağını aktardı.

Savunmasını yapmak üzere ilk olarak Ali Fuat Yılmazer'e söz verildi.

11 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVA İLE BİRLEŞTİRİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından Samast hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" soruşturması tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın, hukuki irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığının hazırladığı iddianamede, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 12 Nisan 2021 tarihinde suç duyurusunda bulunduğu, Arat Dink, Delal Dink, Hasrof Dink, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan "müşteki" sıfatıyla, Ogün Samast'ın ise "Suça sürüklenen çocuk" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Yasin Hayal'in 'Suç örgütü yöneticisi olmak', Erhan Tuncel ve Ogün Samast ise 'Suç örgütü üyesi olmak'tan ceza aldıkları belirtildi. İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hrant Dink cinayeti sonrasında ilk olarak İstanbul İstihbarat Müdürlüğünü ele geçirdiği, ardından bu şubenin imkanları ile Ergenekon, Balyoz, Ayışığı, Askeri Casusluk, Cizre/Temizöz, Devrimci Karargah, Tahşiye, Selam-Tevhid, 17-25 Aralık operasyonları ile davalarını ve devamında 15 Temmuz darbe girişimine giden sürecin başlatıldığı ifade edildi.

SAMAST HAKKINDA 10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, Ogün Samast'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dava daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.