Oğuz Aydın için üç takım sırada bekliyor

Geçtiğimiz sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Oğuz Aydın gösterdiği performans ile Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

EVERTON, LAZIO VE AJAX SIRADA

Fotomaç'ın haberine göre genç oyuncu için Everton, Lazio ve Ajax Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Aydın için iyi bir bonservis bedeli gelirse satışı düşünen sarı-lacivertliler onun dışında oyuncuyu kadroda tutmayı planlıyor. Sezon başında Oğuz Aydın için Galatasaray'ın da ismi geçmiş ancak Okan Buruk mevkiisinde oyuncu bulunduğu için transfere onay vermemişti.