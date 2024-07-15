Oğuz Aydın resmen Fenerbahçe'de. İstanbul'a geliş saati açıklandı

Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın transferi için Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzün, kendisi ve Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın transferi için Alanyaspor’a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ödeme, taksitler halinde yıllara yayılarak gerçekleştirilecek.

Oğuz Aydın’ın bu akşam saat 23.10’da İstanbul Yeni Havalimanı’na gelmesi bekleniyor.

Salı günü sağlık kontrolünden geçecek olan oyuncu, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak ve resmi imzanın ardından sarı-lacivertli takıma katılacak.