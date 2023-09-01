Oğuzhan Koç ile anılıyordu! Dilan Çiçek Deniz'den aşk iddiasına yanıt geldi

Mert Yazıcıoğlu ile sürpriz bir şekilde ilişkiye başlayan ve sessiz sedasız ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in adı bir süredir Oğuzhan Koç ile anılıyordu. Ünlü oyuncu, hakkında çıkan haberlere isyan etti.

Oğuzhan Koç ile anılıyordu! Dilan Çiçek Deniz'den aşk iddiasına yanıt geldi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ayrıldıktan sonra meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dilan Çiçek Deniz, bir süre sonra sürpriz bir şekilde ilişkilerinin sonlandığını açıklamıştı.

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Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından açıklama yaptı.

"KİŞİLİK HAKLARINA TACİZDİR"

Haberleri yalanlayan oyuncu, "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.

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