Oğuzhan Koç isyan etti: Bakan sessiz kalmadı! Sanatçılar da destek çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oğuzhan Koç isyan etti: Bakan sessiz kalmadı! Sanatçılar da destek çıktı

Müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify'a ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç X hesabından ateş püskürdü. Ünlü şarkıcının paylaşımının altına ise birden çok ünlü sanatçıyı etiketlediği görüldü.

Türkiye'de en çok indirilen ve kullanılan müzik platformu olan Spotify'ın temsilciliği Türkiye'de yok. Bu durum kimi sanatçılar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç oldu.

Oğuzhan Koç, "Sevgili Spotify Türkiye, artık bizi de sevecek misin yoksa bu aşktan ümidimizi keselim mi? Pop listende rap, rap listende arabesk, yeni çıkanlara baktım, yeni çıkmamışlar, yeni bir şeyler yapıyoruz, yapmamışız sayıyorsunuz. Sanatçı için muhatap arıyoruz, yok. Sene 2025, gökyüzünde bir müzik tanrısına şarkı sunup 'umarız beğenir' deyip bekliyoruz sanki. Bu ülkenin müziğini iyiye götürmek istiyorsanız (ki lütfen isteyin) nitelikli ve istikrarla üretim yapan müzisyenleri de lütfen destekleyin" ifadelerini kullanarak isyan etti.

Oğuzhan Koç'un bu paylaşımına Seda Sayan da destek gösterdi.

"BİZLER YANINDAYIZ"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda" diyerek Oğuzhan Koç’a destek verdi.

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de sanatçıların dijital mecralarda muhatap bulamamasının yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gereken ciddi bir sorun olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Spotify gibi uluslararası dijital platformlar Türkiye pazarında ciddi bir kullanıcı kitlesine sahip olmasına rağmen ne bir temsilcilik açmış ne de yerli müzik kültürüne karşı sorumluluk üstlenmiş durumda. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesi bir yana, içerik algoritmalarında nitelikten çok sansasyona öncelik verilmesi; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin listelerde öne çıkarılması kabul edilemez bir tercihtir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizler, Türkiye'de nitelikli müzik üreten sanatçılarımızın her zaman yanındayız. Ancak dijital platformların da bu hassasiyeti paylaşması şarttır. İş birliği ve sürdürülebilirlik açısından bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem arz etmektedir."

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