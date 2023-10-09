Oğuzhan Koç'tan sonra Mustafa Sandal da ayakkabılarıyla gündem oldu

Mustafa Sandal konserde giydiği ayakkabılarla gündem oldu.

Geçmiş dönemde Oğuzhan Koç da ayakkabılarıyla büyük eleştiri almış ve uzun süre konuşulmuştu. Sandal'a da Oğuzhan Koç'a yapıldığı gibi 'traktör lastiği giymiş' yorumları yapıldı.

Pop müziğinin önemli isimlerinden Mustafa Sandal son konseriyle sosyal medyada gündem oldu.

Konserde giydiği beyaz ayakkabılarıyla konuşulan ünlü şarkıcıya 'Oğuzhan'a mı özendin', 'Bir ayakkabı vakası daha', 'Al işte yine traktör tekeri' gibi yorumlar geldi.

Konuyla ilgili Sandal henüz bir açıklama yapmasa da bu durum sosyal medyada oldukça konuşuldu.