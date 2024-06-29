Oğuzhan Özyakup yalanladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oğuzhan Özyakup yalanladı

Hollanda'da Fortuna Sittard formasını terleten Oğuzhan Özyakup, hakkında çıkan transfer iddiasına yanıt verdi.

Türkiye'de uzun yıllar Beşiktaş formasını terleten ve kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da devam eden Oğuzhan Özyakup, Türkiye'ye transfer olacağı iddialarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

''HİÇBİR KULÜPLE GÖRÜŞMEDİM''
Tecrübeli futbolcu, yaptığı açıklamada Türkiye'den hiçbir kulüple görüşmediğini belirtirken, "Herkese selamlar arkadaşlar. Basında çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği duydum. Şu anda Türkiye'den hiçbir kulüple görüşme içerisinde olmadığımı bilgilerinize sunarım." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun adı Konyaspor ile anılıyordu.

Geçen sezon Fortuna Sittard ile 24 maça çıkan Oğuzhan Özyakup, söz konusu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

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