Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş itirafı

Fortuna Sittard'daki ilk özel röportajını AA muhabirine veren Oğuzhan Özyakup, "Çok şükür iyiyim. Hollanda, doğup büyüdüğüm, ailemin, arkadaşlarımın olduğu yer. 4 sene İngiltere ve 10 sene Türkiye'de oynadım, 14 sene sonra eve geldim. Mutluyum, huzurluyum. Hollanda'da hayat bir tık daha sakin, İstanbul yoğun, sadece futbol değil, her şey yüksek tempoda. Hollanda'da doğup büyüdüğüm için Türkiye'de yaptıklarımı Hollanda'da da yapmak istiyorum. Onun için önemli olan Fortuna ile çıkış yakalamak, takımı stabil, iyi bir yere getirmek. Bunu başarabilirsek, bu sezondan sonra neler olabilir diye bakacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin bulunduğunu belirten deneyimli futbolcu, "Buraya gelmeden önce Fortuna her sene ligde kalmaya oynayan bir takımdı. Geçen sene bunu değiştirmeye çalıştık, 5-6 hafta önce ligde kalmayı garantiledik. Bu sene Avrupa play-off'una kalmak istiyoruz. Lige iyi başladığımız için hemen yukarılara bakmaya gerek yok, en önemli hedef ligde kalmak. Feyenoord deplasmanında ve Ajax ile berabere kaldık, diğer maçlarımızda puanlar aldık. Böyle olunca yukarılara bakıyorsunuz ama hiçbir zaman ana hedeften uzaklaşmamak gerek. Hollanda'da 5 ve 8. sıra arasındakiler Avrupa'ya gitmek için play-off oynuyorlar. Ona ulaşabilirsek çok güzel olur." şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki taraftar atmosferini burada sürekli soruyorlar." sözlerini kullanan Oğuzhan, "10 sene Türkiye'de oynadım, Süper Lig Hollanda'da yayımlanmıyordu ama ilk kez bu sezon yayımlanıyor. Hollanda'da herkes Türk Ligi'ni ilk kez yakından gördüğü için 'Atmosfer nasıl?' diye sorup duruyor. Herkese anlatıyorum, özellikle bizim Beşiktaş Stadı'ndaki atmosfer inanılmaz. Gerçekten gidip görmek gerek. Herkesi çok özledim, takım arkadaşlarımı, çalışanları, taraftarları. İnşallah onlar için çok güzel bir sezon olur." değerlendirmesinde bulundu.