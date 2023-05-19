Oğuzhan Uğur Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğraf paylaştı tarihi açıkladı

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Mevzular Açık Mikrofon programında konuk edeceğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından bu konuyla ilgili yorumlara yanıt veren ve programıyla ilgili heyecanını da her fırsatta gösteren Uğur, bu defa Kılıçdaroğlu'yla çektiği özçekimi paylaştı.

Ankara ziyareti sırasında Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Oğuzhan Uğur paylaşımının altına da şu notu düştü:

"Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. ???????? Vatana Millete hayırlı olsun."