Oğuzhan Uğur yayınlarını neden durdurduğunu açıkladı

Oğuzhan Uğur dün saban yapılan gözaltılar sonrası yayınlarını durdurma kararı almasının ardından mesaj yağmuruna tutulunca bir açıklama yayınladı.

Oğuzhan Uğur, açıklamasında "Son zamanlarda yaşanan olaylarda yakınlarını kaybeden acılı ailelerimiz, seslerini duyurmak, unutulmamak için programımıza katıldılar. Şu an yaşanan gündemde bunun mümkün olmadığını anlatmaya çalıştım. Kendileri de benimle aynı fikirdeler. Gayet net açıkladığımı düşünüyorum…" dedi.

"BU ORTAMDA KİMSENİN SESİNİ DUYARABİLECEĞİMİZİ SANMIYORUZ"

Oğuzhan Uğur, yayın durdurma kararını sosyal medyadan "Bu ortamda kimsenin sesini duyurabileceğimizi sanmıyoruz." sözleri ile duyurmuştu. Ancak kedisine gönderilen mesajların ardı arkası kesilmeyince ikinci bir açıklama yaptı.

OĞUZHAN UĞUR GÖZALTI SONRASI TÜM YAYINLARI DURDURDU

Mevzular Açık Mikrofon'da, Grand Kartal Otel yangını mağdurları, bit pazarındaki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi ve sokak ortasında motokuryelik yaparken katledilen Ata Emre Akman'ın annesini yayına alması beklenen Oğuzhan Uğur tüm yayınlarını durdurduğunu açıkladı.

Oğuzhan Uğur'un açıklamasına göre Saygı1 serisinde Mor ve Ötesi bölümü de yayına girmeyecek.