Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisine gelen yoğun talep doğrultusunda 'Mevzular Açık Mikrofon' programına davet etti.

Oğuzhan Uğur'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı

Babala Tv'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden Mevzular Açık Mikrofon programına davet etti.

Uğur, daha önce provokasyonlarla ilgili çekince nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun programa katılmadığını söylemişti. Telefonlarının kilitlendiğini söyleyen Uğur, Kılıçdaroğlu'nu yeniden programa davet etti.

Oğuzhan Uğur paylaşımında, “Gerçek sorular duymak, ve hatta belki de gençlerden fikir almak için… Buyurmaz mısınız?" sözleriyle Kılıçdaroğlu’na davette bulundu.

“BEKLENTİ TELEFONLARIMIZI KİLİTLEYECEK BOYUTA ULAŞTI”

Oğuzhan Uğur şunları söyledi:

"Sn. Kılıçdaroğlu'nu arayıp söyleyebilirdim bunu ama buraya yazmayı daha uygun buldum. Kemal bey, gençler sizi Mevzular Açık Mikrofona bekliyor. Uzun zamandır bekliyorlar, fakat seçimin ikinci tura kalmasıyla bu beklenti telefonlarımızı kilitleyecek boyuta ulaştı.

Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini, anketleri sormak, ikinci tur için yapılacak net söylemleri duymak istiyorlar. Bu sebeple sizi tekrar davet ediyoruz. Kimileri programımıza katılan gençleri “Babala kitlesi” diye başlıklandırıp, liderlerinin yanlış cevaplarını ya da kötü performanslarını örtmeye çalışsa da, Mevzular Açık Mikrofon bugüne kadar memleketin her köşesinden birçok farklı partiye gönül vermiş, cebine para sokuşturulmamış, eline soru verilmemiş başlığını kendi koymuş 7200 genç ağırladı . Gördüğünüz yüzler, duyduğunuz sorular, birilerinin değil, memleketimizin gençlerine aitti. Gerçek sorular duymak, ve hatta belki de gençlerden fikir almak için… Buyurmaz mısınız?"

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