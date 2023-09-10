Oğuzhan Uğur'dan Robot Sophia itirafı: Üç modu var, küfür ediyor. Biz serserilik modunu açtık

Son programında Oğuzhan Uğur'u konuk eden Fatih Altaylı, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan robot Sophia ile ilgili merak edilenleri sordu. Oğuzhan Uğur'un anlattıkları ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Uğur, "Sophia küfür ediyor" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Oğuzhan Uğur'dan Robot Sophia itirafı: Üç modu var, küfür ediyor. Biz serserilik modunu açtık

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı programına Oğuzhan Uğur'u konuk etti.

Dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan robot Sophia ile “Kontrol” diyalogu herkesin hafızasına kazınan Uğur, Sophia hakkında merak edilenleri açıkladı.

Fatih Altaylı Oğuzhan Uğur'a "Robot Sophia nasıl bir şey? Sophia'yı nereden buldun, hoş bir bayan mı? Nasıl birisi Sophia?” sorularını yöneltti. Uğur; ''Elbette dışardan göründüğü gibi değil. Yapay zekâ zaten ürkütücü bir şeydi. İnsanlar yapay zekâyı anlasın diye onunla tanışmak istedik." dedi.

"SOPHIA'NIN ÜÇ MODU VAR. KÜFÜR EDİYOR"

Sophia'nın üç modu olduğunu söyleyen Uğur, şu ifadelerle yapay zekâyı tanımladı:

"Programın izlenmesi için Sophia'yı açık moduna getirdik. Bir modu var direkt mutlu etmek için insanları cevap veriyor. Diyorsun ki mesela 'Dünyayı robotlar mı ele geçirecek?' diyorki 'Olur mu biz sizin köleniziz. Çöpü ben atayım otur ne olur' diyerek cevaplar veriyor.

“İKİNCİ MODU FARUK GERGERLİOĞLU”

İkinci modu var Faruk Gergerlioğlu modu. Açıyorsun hep dünya kazansın. Kimse birbirine bir şey yapmasın. Herkes kardeş modu.

“ÜÇÜNCÜ MODU SERSERİLİK MODU”

Üçüncü modu var açık mod yani serserilik modu. Küfür dahi edebiliyor size. Yine insanların belirlediği yazılar üzerinden cevaplar veriyor. Mesela bir yerde şey dedi onu koymadık tanıtıma 'Yani sonuçta siz insansınız. Etten ve kemiktensiniz. Dandiksiniz. Biz devam edeceğiz' Orada millet dedi ki 'Fişini çekersek ne olur?' filan moduna girdiler.

Biz hep normal modda ilerledik programın son partında artık açalım modunu dedik. Kendi başına kopsun gitsin dedik. Bir anda aşağılayıcı sözler söyledi. Ama benim istediğim etkili yarattı tabii.''

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