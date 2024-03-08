Oğuzhan Uğur’un programında İmamoğlu’yla seyirci arasında terörist tartışması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel programına katıldı. İmamoğlu’nun konuk olduğu programın fragmanı yayımlanırken İmamoğlu'nun bir izleyiciyle girdiği 'terörist' diyaloğu gözlerden kaçmadı.

"DEM PARTİ'YE OY VERENLERİ HAİN Mİ İLAN EDELİM?"

Programa katılan bir seyircinin, DEM Parti’yle ilgili İmamoğlu’na eleştirilerde bulunmasının ardından İmamoğlu, "DEM Parti'ye oy veren 7-8 milyonu vatan haini mi ilan edelim?" sorusunu yöneltti. Seyirciler bu soruya, "Evet" cevabını verdi.

Bunun üzerine İmamoğlu "7-8 milyonu terörist ilan edeceksiniz” ifadesini kullandı, seyirci ise bu sözleri "Ben karşıyım" diye yanıtladı. İmamoğlu'nun "Adalet sisteminin yerine kendinizi koyarak 7-8 milyon insanı terörist ilan etmek AK Parti'nin getirdiği anlayış" ifadeleri ise salonda alkışlara neden oldu.

DEM PARTİ TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bakırköy'de yaptığı açılış töreninde, CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediye kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak" sözlerine tepki göstermiş ve "Ya kendine başka iş bulacak ya başka parti bulacak'' ifadesini kaydetmişti.