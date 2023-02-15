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OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı

Valilerin belirleyeceği şekilde OHAL ilan edilen şehirlerdeki memurların idari izinli sayılacakları veya esnek çalışmaya tabi olacakları ifade edildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:45
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OHAL bölgesinde memurlar idari izinli ya da esnek çalışmaya tabi olacak

OHAL bölgesinde memurlara 'esnek çalışma' genelgesi yayınlandı
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"Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler"e ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgeye göre 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan-dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, "gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla" il valilerince değerlendirilecek.

Bu çerçevede esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gitmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

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