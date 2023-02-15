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OHAL kararnameleri TBMM'de

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesi ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından hazırlanan OHAL kararnameleri, Meclis Başkanlığı'na sunulmaya başladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:55
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OHAL kararnameleri TBMM'de

OHAL kararnameleri TBMM'de
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TBMM Başkanlığı'na şu ana kadar yargı ve sağlık alanında uygulanacak 2 ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi sunuldu. OHAL kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin kararname ile; Kahramanmaraş ve 9 ilde yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi, OHAL ilan edilen yerlerde bulunan sulh ceza hakimlikleri veya mahkemeler tarafından düzenlenen yakalama emri üzerine yakalanan kişinin sorgusunun yapılmasına veya ifadesinin alınmasına yönelik düzenlemeler yapılması, OHAL süresince hırsızlık ve yağma suçları bakımından uygulanacak gözaltı süresi ile tutukluluğa itiraz, tahliye talepleri ve tutukluluğun incelenme usulüne ilişkin düzenlemeler yapılması amaçlanıyor.

Sağlık alanındaki kararname ile de; OHAL ilan edilen 10 ilde eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere, OHAL süresince valilik tarafından Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni verilmesi öngörülüyor. Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan serbest eczanelerin ise ilaç takip sistemi işlemlerinden ve tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarlarının ürün takip sistemi bildirimlerinden Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulması amaçlanıyor. (DHA)

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