Uraz Kaygılaroğlu bu defa başörtülü özçekim paylaştı

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkili bir iletişim halinde olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son zamanlarda sadece oyunculuğuyla değil giyim tarzı ve ilginç imaj tercihleriyle de gündeme geliyor.

Kısa bir süre önce asansörde yaptığı özçekimde ojeli tırnaklarıyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu bu defa başörtülü bir özçekim yaptı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babaannesine mesaj göndermeyi ihmal etmeyen Kaygılaroğlu, başörtülü karesinin altına:

"Bakaclava imişi bu bağlama modelinin adı. Duydun mu babaannem" notunu düştü. Kaygılaroğlu, bir sonraki paylaşımında bağlama modelinin adını düzelterek "yanlış yazmışım balaclava imiş babaannem" yazdı.