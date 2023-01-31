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Uraz Kaygılaroğlu bu defa başörtülü özçekim paylaştı

Asansörde ojeli parmaklarıyla yaptığı özçekim hafızalardaki tazeliğini korurken Uraz Kaygılaroğlu'ndan bu defa başörtülü paylaşım geldi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 21:01
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Ojeli paylaşım sonrası Uraz Kaygılaroğlundan başörtülü özçekim

Uraz Kaygılaroğlu bu defa başörtülü özçekim paylaştı
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Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle etkili bir iletişim halinde olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son zamanlarda sadece oyunculuğuyla değil giyim tarzı ve ilginç imaj tercihleriyle de gündeme geliyor.

 
Kısa bir süre önce asansörde yaptığı özçekimde ojeli tırnaklarıyla dikkat çeken Uraz Kaygılaroğlu bu defa başörtülü bir özçekim yaptı.
 
Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babaannesine mesaj göndermeyi ihmal etmeyen Kaygılaroğlu, başörtülü karesinin altına:
 
"Bakaclava imişi bu bağlama modelinin adı. Duydun mu babaannem" notunu düştü. Kaygılaroğlu, bir sonraki paylaşımında bağlama modelinin adını düzelterek "yanlış yazmışım balaclava imiş babaannem" yazdı.
 

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