Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı tv100’de başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı tv100’de başlıyor

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı ve televizyon duayeni Okan Bayülgen 'Muhabbet Kralı' programında bir araya geliyor. Program her salı 20.45'te TV100 ekranlarında olacak.

tv100 yeni yayın döneminde iddialı yayınlarını sürdürüyor. 7’den 70’e herkesin sevdiği iki isim İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen tv100’de 'Muhabbet Kralı'nda izleyici ile buluşacak.

Bilim, tarih ve mizahın bir arada olacağı Muhabbet Kralı programı 08 Ekim Salı 20.45’de tv100’de başlayacak.

‘MUHABBET KRALI’NIN İLK KONUĞU PROF. DR. TÜRKER KILIÇ

İzleyicilerin merakla beklediği ‘Muhabbet Kralı’, ilk bölümünde beyin cerrahisi alanında dünya çapında tanınan Prof. Dr. Türker Kılıç’ı konuk ediyor.

Bilim, tarih ve mizahın bir arada olacağı Muhabbet Kralı 08 Ekim Salı 20.45’de tv100’de başlıyor!

Son Haberler
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belli oldu
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belli oldu
Futbolun efsaneleri yeşil sahalara dönüyor
Futbolun efsaneleri yeşil sahalara dönüyor
Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı tv100’de başlıyor
Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı tv100’de başlıyor
Antalyaspor’un yeni misafiri! ’Akrep’
Antalyaspor’un yeni misafiri! ’Akrep’
Yabancılara verilen vatandaşlık böyle iptal edilecek
Yabancılara verilen vatandaşlık böyle iptal edilecek