Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı tv100’de başlıyor

tv100 yeni yayın döneminde iddialı yayınlarını sürdürüyor. 7’den 70’e herkesin sevdiği iki isim İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen tv100’de 'Muhabbet Kralı'nda izleyici ile buluşacak.

Bilim, tarih ve mizahın bir arada olacağı Muhabbet Kralı programı 08 Ekim Salı 20.45’de tv100’de başlayacak.

‘MUHABBET KRALI’NIN İLK KONUĞU PROF. DR. TÜRKER KILIÇ



İzleyicilerin merakla beklediği ‘Muhabbet Kralı’, ilk bölümünde beyin cerrahisi alanında dünya çapında tanınan Prof. Dr. Türker Kılıç’ı konuk ediyor.

Bilim, tarih ve mizahın bir arada olacağı Muhabbet Kralı 08 Ekim Salı 20.45’de tv100’de başlıyor!