Okan Bayülgen'in Drakula oyununun çıkış tarihi belli oldu

Kaynak: AA
Okan Bayülgen'in Drakula oyununun çıkış tarihi belli oldu

Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı "Drakula" oyunu 15 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

İrlandalı ünlü yazar Bram Stoker'ın unutulmaz eseri "Drakula" romanındaki karakterlerden hareketle Okan Bayülgen'in yeniden kaleme aldığı ve yönettiği "Drakula" oyunu izleyiciyle buluşacak.

BKM ve Kabare Dada'nın ortaklığında seyirci ile buluşacak oyunun prömiyeri 15 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de yapılacak.

Okan Bayülgen'in Drakula'yı, bugüne kadar birçok sinema filmine de konu olan vampir avcısı "Van Helsing" karakterini Hayko Cepkin'in üstlendiği oyun, 16 ve 17 Kasım'da da izlenebilecek. Oyunun biletleri yarın 14.00'ten itibaren Bubilet'te satışa açılacak.

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