Okan Buruk aldığı cezayı açıkladı: Benim hatamdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Parma'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından tamamlanan Avusturya kampını değerlendirdi.

Buruk, şunları söyledi:

"Milli takımdan dönen futbolcularımız var. Uzun bir sezondan çıktılar ve çok sayıda maç oynadılar. Bir an önce onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlamak istiyoruz. Maçın bir bölümünde onlara süre verdik. Icardi maçın uzun süresinde sahada yer aldı. Müsabakada ilk yarı daha derli topluyduk. Top bizdeyken pozisyonlar bulduk. Kaybettiğimiz toplar ilk yarıda daha da azdı. İkinci yarı bunlar artınca geçiş oyunlarından pozisyonlar verdik. Oyun olarak memnun değilim ama bu bir hazırlık maçı. Bu maçlara oyuncularımı en iyi kondisyon ve performanslarıyla çıkartmıyorum. Hazırlık müsabakalarını normal antrenman tempomuzu tamamlayıcı olarak görüyoruz . Oyuncularımızın ileriye dönük performanslarını yükseltmek bizim için daha önemli. İstediğimiz gibi iki kamp geçirdik. Sakatlığımız yok, her şey yolunda. Haftaya oynayacağımız Süper Kupa maçına daha dinlenmiş bir şekilde çıkacağız.

Bütün oyuncularıma süre verip oynatmaya çalıştım. Geçen senelerden daha farklı gelen Yusuf Demir var. Icardi, Zaha ve Ziyech'in kamp görmesi önemliydi. Resmi maçlarımız başladıktan sonra oyuncularımızın performansını net bir şekilde göreceğiz."

SPARTA PRAG BENİM HATAMDI

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile yapılan karşılaşmanın ardından 2 maç ceza aldığını belirten Buruk, "Sparta Prag maçı sonrası benim hatamdı. Maç bittikten sonra iki kulübe arasında birbirimizin alanlarına girdiğimiz için bana 2 maç ceza verildi. Bu cezaları play-off maçlarında çekeceğiz. Ben hep sahada oldum. İlk defa böyle bir şey yaşayacağım. Benimle beraber olan güçlü bir ekibim var. Onlar sahada olacak" dedi.

ORTA SAHAYA TRANSFER

Eksikleri olan sağ beke Elias Jelert'i aldıklarını hatırlatan Buruk, "Çok iyi bir kadroya sahibiz. Oturmuş bir takımız. Bu takımı korumak bizim için çok önemliydi. Bunun yanında transfer yapmak, eksiklerimizi kapatmak veya rekabeti artırmak için sağ bek ve orta sahaya transfer istedik. Sağ beke transferimizi yaptık. Geleceğe yönelik ilk isteğimiz orta saha. Elimde çok iyi orta sahalar var. Hepsine güveniyor ve inanıyorum. Geçen sezonki şampiyonlukta büyük rolleri vardı ama bizi daha yukarı çekecek farklı bir profil bakıyoruz. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Ancak ilerleyen günlerde bir eksiklik görürsek önümüzdeki uzun sürede transfer yapabiliriz" diye konuştu.