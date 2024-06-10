Okan Buruk ayrılığı açıkladı

Galatasaray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, takımın yıldız oyuncusu Nicolo Zaniolo ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk, sezonu İngiliz ekibi Aston Villa'da kiralık geçiren Zaniolo’nun gelecek sezon Galatasaray forması giymeyi planlamadığını ve kariyerine İtalya’da devam etme niyetinde olduğunu belirtti.

İtalya ziyareti sırasında Zaniolo’nun menajeriyle karşılaştığını ifade eden Buruk, "İtalya'daydım hafta sonu. Orada tesadüfen Zaniolo'nun menajerini gördüm. Onların birinci düşünceleri burada devam etmemek gibi, ama ben tabii ki Zaniolo'yu çok isterim kadromuzda olsun. Bizim oyuncumuz ve belki günün sonunda bizimle olacak. Onun burada oynama isteğini gördükten sonra kalabilir" dedi.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, Zaniolo’nun menajeri Fiorentina, Juventus ve Atalanta ile görüşme halinde.

Zaniolo’nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.