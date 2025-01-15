Okan Buruk çağırdı "Gel bu takımın lideri ol"

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Okan Buruk çağırdı "Gel bu takımın lideri ol"

Galatasaray sezon başında transfer gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için tekrar devreye girdi. Özellikle Okan Buruk bu transferi çok istiyor.

Galatasaray orta sahanın patronu olması için Manchester City'nin Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ı ikna etme çabasında. Sarı kırmızılı yönetimin İlkay Gündoğan'a senelik 5 milyon Euro garanti maaş üzerinden 2 yıllık sözleşme teklif etmesi İngiliz basınında yer aldı.

25. şampiyonluğu ve Avrupa'da başarıyı hedefleyen teknik direktör Okan Buruk'un İlkay’ı arayarak "Gel bu takımın sahadaki lideri ol" dediği öğrenilirken oyuncu bu transfer düşünmek için süre istedi.

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CITY KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan'ın bu transferde ikna olması durumunda kulübü Manchester City'nin bonservis konusunda kolaylık sağlayacağı öğrenildi. Barcelona'dan eski kulübü City'e dönen Gündoğan düzenli olarak ilk 11'de forma giyemiyor. Bu nedenle sürekli oynayacağı bir takıma gitmesi bekleniyor.

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Okan Buruk çağırdı "Gel bu takımın lideri ol"
Okan Buruk çağırdı "Gel bu takımın lideri ol"