Okan Buruk canlı yayında yakalandı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali hakkında karar çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinin 3 Ağustos Cumartesi günü oynanmasına karar verdi.

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TFF’nin kararını LASK maçı sonrası basın açıklaması sırasında öğrenen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk şaştı kaldı.

Karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olmasına tepki gösteren Okan Buruk, “Maç Olimpiyat Stadı'ndaysa Allah kolaylık versin. Siz maçları orada görebiliyor musunuz? Herkese bir dürbün gerekiyor. Galiba en kolay gelen yer orasıydı. Ben çok istemedim ama Beşiktaş orayı istemişti. İki iyi takım, iki büyük takım bir araya gelecek. Tekrar bir kupa kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.