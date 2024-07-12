Okan Buruk canlı yayında yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk canlı yayında yakalandı

TFF'nin Süper Kupa kararını canlı yayında öğrenen Okan Buruk şaştı kaldı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali hakkında karar çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa mücadelesinin 3 Ağustos Cumartesi günü oynanmasına karar verdi.

KARARI CANLI YAYINDA ÖĞRENDİ

TFF’nin kararını LASK maçı sonrası basın açıklaması sırasında öğrenen Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk şaştı kaldı.

Karşılaşmanın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olmasına tepki gösteren Okan Buruk, “Maç Olimpiyat Stadı'ndaysa Allah kolaylık versin. Siz maçları orada görebiliyor musunuz? Herkese bir dürbün gerekiyor. Galiba en kolay gelen yer orasıydı. Ben çok istemedim ama Beşiktaş orayı istemişti. İki iyi takım, iki büyük takım bir araya gelecek. Tekrar bir kupa kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Yunanistan'da Fenerbahçe depremi
Yusuf Can Zeybek krallar gibi karşılandı
Yusuf Can Zeybek krallar gibi karşılandı
Son Haberler
Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü Magazin
Emre Altuğ'un şalvarı sahnede potluk yapınca dillere düştü
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor Gündem
KPSS lisans oturumları 14 Temmuz'da başlıyor
Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı Gündem
Makilik alanda gizlenen 27 kaçak yakalandı
Simge Sağın “Şimdi değilse ne zaman” dedi ortalık birbirine girdi Magazin
Simge Sağın “Şimdi değilse ne zaman” dedi ortalık birbirine girdi
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok? Gündem
Yunan botu Türk balıkçı teknesine batırmak için çarptı. Dışişlerinden neden ses seda yok?
İzel öyle bir değişti ki... Görenler Serenay Sarıkaya sandı Magazin
İzel öyle bir değişti ki... Görenler Serenay Sarıkaya sandı
Cari işlemler hesabı mayısta açık verdi Ekonomi
Cari işlemler hesabı mayısta açık verdi