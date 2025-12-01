Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

'LEMINA İÇİN EN DOĞRU YERİ STOPER OLARAK BELİRLEDİK'

Okan Buruk Fenerbahçe maçı için şunları söyledi:

"Bütün Türkiye'nin nefesini tutup izlemeye hazırlandığı bir karşılaşma. Özellikle iki takımın son yıllarda şampiyonluk için verdiği mücadele... Bugün özelinde baktığımızda sakin kalmalıyız. Kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyor. Daha önce buradaki maçlarda sakin kalarak kendi oyunumuzu oynayıp karşılığını aldık. Zorlu bir hafta geçirdik. Sakatklıklar, cezalar kadro sayımız bir hayli azaldı. Osimhen ve Lemina'yı ilk 11'de başlatıyoruz. Yunus'u kadroya aldık. Berkan dün antrenmanda bizimleydi. Kaan'ı da aldık ama oynayabilecek pozisyonda değil. Bizimle olsun diye aldık. Şu an Lemina'nın fiziksel yapısına uygun olan yer stoper olarak belirledik. Orta saha diye düşündük ilk başta ama geri dönüşlerde sıkıntıları vardı. Onun da geri bildirimi stoperin en doğru tercih olacağını bize söyledi. Bugün sahada gerginliğe sebep verecek kim olursa olsa gerekli tavrı gösterecek bir hakem yönetiminin olmasını bekliyorum. "