Okan Buruk: Galatasaray'ı karıştırmaya çalışıyorlar

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

''GOL DEDİĞİMİZ POZİSYONLAR GOL OLMADI''

Okan Buruk açıklamasında, "Maç öncesi Hatay'dan gelen demremzede çocuklarımızı bizimle sahaya çıktı. Oradaki insanları unutmuyoruz. Onu hep hatırlamak gerekiyor. Hatayspor ve teknik ekibini tebrik ediyorum. Çok iyi başladılar. Lige başlamak zordur. Sıcak ve nemle performans düşüyür. Ben genel anlamda oyuncularımın isteğinden memnunum. İlk yarı golü atabilsek çok farklı olurdu. İkinci yarı mücizevi goller kaçtı. Birçok gol dediğimiz pozisyon gol olmadı. Bu da dışarıdaki insanları 'girmeyecek mi'ye getiriyor.'' sözleriyle başladı.

''HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Taraftar grubuna da teşekkür eden Buruk, ''Önemli bir taraftar grubuna sahibiz. Bizle birlikte bu galibiyete emek veren herkese teşekkür ediyorum. Geçen hafta mağlup olmuşsunuz ve burada 1-0 geriye düşmüşsünüz. ona rağmen destekleri devam etti.'' dedi.

''GALATASARAY'I KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR''

Büyük bir kesimin Galatasaray'ı karıştırmaya çalıştığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ı karıştırmaya çalışan çok büyük kesim var. Sadece dışarıda değil içeriden de karıştırmaya çalışanlar oluyor." sözlerini sarf etti.

''BATSHUAYI'YE ALIŞMIŞTIK''

Batshuayi'nin son dakika golü ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Batshuayi'nin son dakika gollerine geçen seneden alışmıştık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz.'' dedi.

''ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KAVUŞACAK''

Okan Buruk, "Gerçek Galatasaray taraftarı nasıl maç kazanabileceğimizi gösterdi. Daha iyisini yapmamız gerektiğini biliyoruz. 1 senelik bir yorgunluk var. İki sene üst üste şampiyon olan takımın adaptasyonu zor oluyor. Maçı kazanma arzumuz maçın çok daha üstündeydi. Oyuncular gerçek performansına önümüzdeki günlerde kavuşacak." ifadelerini kullandı.

''BUGÜN TAM TERSİ OLDU''

Okan Buruk'un son sözleri şöyle:

"Teknik adamlar maç içinde bazı şeyleri yaşıyor. Beşiktaş maçında yaptığımız değişikliklerde oyun olarak geriye gitmiştik. Bugün tam tersi oldu. Batshuayi'nin son dakika golüne geçen seneden alışıktık. Bugün bizim adımıza attığı için sevinçliyiz. İkili oyunu bu maç çok iyi oynadı. Lucas ve Sara'nın performansı iyiydi. Genel olarak bütün oyunculardan memnunum"