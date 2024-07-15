Okan Buruk Galatasaray'ın Oğuz Aydın'ı neden almadığını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ifade eden tecrübeli hoca, Fenerbahçe'nin sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdiği Alanyasporlu Oğuz Aydın'dan neden vazgeçtiklerini de açıkladı.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

“Transferlerimiz inşallah yetişecek. Emek veriyoruz. Bir sonraki kamp hedefimiz. En azından bir transferimizi yetiştirip, inşallah iki transferimiz de yetişir ama bir yandan sabırlı olmamız gerekiyor. Her teknik adam en kısa zamanda oyuncuların gelmesini ister ama burada büyük bir çaba sarf ediliyor.”

“10 gün oldu daha antrenmanlara başlayalı. Yüksek şiddetli antrenman yapıyoruz. Bu tür maçları oyuncu performansı için değerlendirirsek yanlış yapmış oluruz.”

“Oğuz Aydın konusunu, elimizde 7-8 kanat oyuncusu var. Sayımızın en yüksek olduğu yer. Oraya bir transfer daha yapmak çok mantıklı bir şey değildi. Zaten yer verme şansımız yok.”