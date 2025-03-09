Okan Buruk hakem Yasin Kol ile tartıştı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılı takım maçı 2-1 kazanarak zirve yolunda kayıp vermedi.

OKAN BURUK İTİRAZ ETTİ GÜNAY GÜVENÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın devre arasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve yardımcıları, Günay Güvenç'le birlikte ilk yarının sonunda tünel girişinde bekledi. Okan Buruk, hakem Yasin Kol ve yardımcılarının geçtiği sırada tepki gösterirken kaleci Günay Güvenç de hakeme yönelik itirazlarda bulundu. İtirazların ardından hakem Kol Günay Güvenç'e kırmızı kart gösterdi.

Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesiyle Galatasaray ikinci yarıya yedek kalecisi olmadan çıktı.