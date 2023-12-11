Okan Buruk: Kopenhag'a saygısızlık yapmadım

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Kopenhag maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Okan Buruk: Kopenhag'a saygısızlık yapmadım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında yarın TSİ 23.00’te Parken Stadı’nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacak. Bugün İstanbul’da öğle saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından Danimarka’ya giden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk ile Mauro Icardi, maçın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenledi. İyi bir rakiple oynayacaklarına dikkat çeken Buruk, “3 takımın da Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şansı var, Avrupa Ligi’nde devam etme şansı var veya elenme şansı var. Biz tabii ki amacımız burada kazanmak. Kazanıp Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek, o yüzden buraya kazanmak için geldik. Rakibimizin ne kadar iyi, maç içerisinde koşu mesafelerine baktığımızda hem koşu mesafesi yüksek hem mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu biliyoruz. Oynadıkları her maçta bu direnci rakiplerine gösterdi. Yarın da dirençli oyun bekliyoruz. Biz de hem direncimizi, hem kalitemizi ortaya koyup burada kazanmak istiyoruz. İnşallah günün sonunda; bu stat bizim için önemli, değerli. 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanmıştık, ben de o takımın oyuncularından biriydim. Tekrar burada Galatasaray için tarih yazmak istiyoruz. Maçın ne kadar zor geçeceğini de biliyoruz" ifadelerini kullandı.

''BU MAÇ BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ''
2000 yılında Kopenhag’da oynanan UEFA Kupası finalinde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray takımında forma giyen Okan Buruk, "Çok daha heyecanlıyım. O bir final maçıydı. Futbolcu olarak bulunmak çok farklı ama teknik adam olarak, takımın başında bu maça çıkmak; Şampiyonlar Ligi’nde yürümek. Takımımızla birlikte Avrupa’da bir kupa kazanma hayalimiz var. Onu gerçekleştirmek için çok heyecanlıyım. Bu maç benim için çok önemli, çok değerli" dedi.

''KOPENHAG TAKIMINA KARŞI HERHANGİ BİR SAYGISIZLIĞIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM''
Kopenhag takımının kendileriyle ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Okan Buruk, "90’lı yıllarda bunlar çok kullanılırdı, takımı ve seyirciyi motive etmek için. Benim Kopenhag takımına karşı herhangi bir saygısızlığım olduğunu düşünmüyorum. İlk maçtan sonra onların ne kadar iyi takım olduğunu, grupta her takımı yenebilecek güçte olduklarını söyleyen benim. Bayern Münih takımının gruptan çıkmayı garantilediği için bir seviye altta oynadığını söyleyebilirim. Yarın daha başka Bayern takımı bekliyorum. Çünkü son maçı 5-1 kaybetti. Daha iyi bir oyun bekliyorum. Kopenhag ile ilgili herhangi bir açıklamam olmadı, çok beğendiğimi söylüyorum" yanıtını verdi.

''UMARIM POLİS ÖNLEM ALIR''
4 sezon önce Başakşehir takımı ile Kopenhag’a maç yapmaya geldiklerinde kaldıkları otele taraftarların havai fişek attığını söyleyen Buruk, "Gece 2-3 gibi havai fişeklerle camları vurdular. Bu kez de aynı şeyi bekliyoruz ama umarım polis bir önlem alır. Gelen her takıma bunu yapıyorlar, herhalde burada serbest" diye konuştu.

''YARIN 11 KİŞİNİN ELİNDEN GELENİ YAPMASI GEREKİYOR''
Takımda tüm oyuncuların antrenmanda iyi bir performans gösterdiğine vurgu yapan sarı-kırmızılıların teknik patronu, "Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Ondan sonra takımın başarısı geliyor. Yarın 11 kişinin elinden geleni yapması gerekiyor. Oyuna sonradan giren oyuncular da en iyisini yapacak ki, bu maçı kazanacağız. Bunu antrenmanda gösterdiler, yarın maçta da bekliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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