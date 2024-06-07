Okan Buruk köşeyi döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk köşeyi döndü

Galatasaray, deneyimli teknik direktör Okan Buruk ile yıllık 110 milyon TL kazanacağı iki yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Okan Buruk'un yeni sözleşmesi kapsamında yıllık 110 milyon TL maaş alacağını bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bu açıklama, kulübün resmi duyuruları arasında yer alırken şu ifadeler kullanıldı

110 MİLYON TL

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir.

MAAŞINI 6'YA KATLADI

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon 20 milyon TL maaş alıyordu.

Yeni anlaşmayla Buruk yıllık ücretini neredeyse 6'ya katlamış oldu.

Son Haberler
Kaçak maden ortaya çıkmasın diye cesedi yakılan Afgan madencinin ailesinin tedavi masraflarını Valilik üstlendi Gündem
Kaçak maden ortaya çıkmasın diye cesedi yakılan Afgan madencinin ailesinin tedavi masraflarını Valilik üstlendi
Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı Yerel Haberler
Ayvalık açıklarında 22 kaçak göçmen yakalandı
AKP'li belediye başkanına takside soğuk duş "Şu dünya ters dönecek deseler AKP'ye bir oy vermem" Video
AKP'li belediye başkanına takside soğuk duş "Şu dünya ters dönecek deseler AKP'ye bir oy vermem"
Hayvanlarını otlatmaya giden çobanı ayı öldürdü Gündem
Hayvanlarını otlatmaya giden çobanı ayı öldürdü
Rahmi Koç klasını konuşturdu Spor
Rahmi Koç klasını konuşturdu
Olası erken seçimlerde kimin önde çıkacağı belli oldu. Erken seçim tartışmaları anketlere yansıdı Gündem
Olası erken seçimlerde kimin önde çıkacağı belli oldu. Erken seçim tartışmaları anketlere yansıdı
Sakarya'da bir şahıs kediye apartmanda sopayla saldırdı Gündem
Sakarya'da bir şahıs kediye apartmanda sopayla saldırdı