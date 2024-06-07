Okan Buruk köşeyi döndü

Kulüp, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Okan Buruk'un yeni sözleşmesi kapsamında yıllık 110 milyon TL maaş alacağını bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı bu açıklama, kulübün resmi duyuruları arasında yer alırken şu ifadeler kullanıldı

110 MİLYON TL

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir.

MAAŞINI 6'YA KATLADI

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz sezon 20 milyon TL maaş alıyordu.

Yeni anlaşmayla Buruk yıllık ücretini neredeyse 6'ya katlamış oldu.