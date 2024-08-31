Okan Buruk olanları unutmadı. Muslera'ya ceza kapıda

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk olanları unutmadı. Muslera'ya ceza kapıda

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Young Boys maçında rakibine tekme atıp kırmızı kart gören Muslera'ya ceza verecek.

Trendyol Süper Lig’in 4. Haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

Bugün (Cumartesi) saat 21.45’te Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ekol TV Spor Müdürü Onur Yıldız, Okan Buruk’un Fernando Muslera’ya Young Boys maçında yaptığı hareketten dolayı ceza verebileceği ifade etti.

"KAPTANLIK ARTIK MUSLERA'DA OLMAYABİLİR"

Muslera’nın kaptanlığının alınabileceğini belirten Yıldız açıklamasında, "Fernando Muslera'yla ilgili ilginç gelişmeler var. Okan Buruk'un Muslera'nın kaptanlığını alacağı söyleniyor. Transfer tahtası kapandıktan sonra kaptanlık artık Muslera'da olmayabilir. Kulağımıza böyle bilgi geldi. Hocaya da basın toplantısında sorulacaktır. Ne basında ne de sosyal medyadan özür açıklamasında da bulunmadı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera rakibi gol sevinci yaptığı sırada tekme atarak kırmızı kart görmüştü.

resim-2024-08-31-172515807.png

Son Haberler
Paşinyan yeşil ışık yaktı. AGİT Minsk Grubu feshediliyor
Paşinyan yeşil ışık yaktı. AGİT Minsk Grubu feshediliyor
Fenerbahçeli yıldız apar topar kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçeli yıldız apar topar kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor'un Eyüpspor maçı kadrosu belli oldu. Flaş Trezeguet gelişmesi
Trabzonspor'un Eyüpspor maçı kadrosu belli oldu
Amedspor maçına 'Yeşil' maskesiyle giden taraftarlara gözaltı
Amedspor maçına 'Yeşil' maskesiyle giden taraftarlara gözaltı
Okan Buruk olanları unutmadı. Muslera'ya ceza kapıda
Muslera'ya ceza kapıda