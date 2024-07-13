Okan Buruk siper oldu

Yeni sezon öncesi Avusturya’da kamp yapan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Taraftarların artan transfer baskısı hakkında konuşan deneyimli teknik adam yönetime sahip çıktı.

İşte Okan Buruk’un açıklamaları:

"İSTEMEDİĞİMİZ BİR OYUNCUYU ALMAYACAĞIZ"

"Transfere en az ihtiyacı olan takım biziz. Net oyuncu istiyoruz. Üzerimize baskı kuruluyor diye istemediğimiz bir oyuncuyu almayacağız. Hepimiz en iyi oyuncuları istiyoruz. Hepimiz hangi ligde olduğumuzun farkında olalım. 20 yaşında, çok önemli bir ligde çıkış yapmış oyuncuyu bizim ligimize getirmek çok zor. 17-18 yaşında bulsanız bile oyuncuyu getirmek çok zor oluyor. Türkiye'ye oyuncu getirmek çok zor"

"İSTEDİĞİMİZ OYUNCUNUN ALINMASINI İSTİYORUM"

"Galatasaray çok önemli bir marka. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar stadımıza hayran kaldılar. Avrupa'da tekrar ses getirdi Galatasaray takımı. Galatasaray'a oyuncu gelmek istiyor bazen çok farklı şeyler ortaya çıkıyor. Sabırlı olmak gerekiyor. En doğru şekilde oyuncular getirmek gerekiyor. Yabancı sayımızı azaltmak gerekiyor. İhtiyacımız olan mevkileri söyledik. Sağ bek... Leo Dubois döndü, hazırlık maçında Metehan'ı oynattık ama oraya bir oyuncu alacağız. Tansiyonun biraz düşmesi lazım. İstediğimiz oyuncunun alınmasını istiyorum. İstediğimiz oyuncular arasında görüşmeler sürüyor"

"HER TÜRLÜ FEDAKARLIK YAPILDI"

"Burada ne kadar fedakarlık yapıldığının herkesin farkına varması lazım. Batshuayi gibi çok önemli bir transfer yaptık. Her türlü fedakarlık yapıldı. Elimizde çok önemli oyuncular var. Kadroda düşünmediğimiz oyuncular var. Sağ bek, orta sahaya bir oyuncu bakıyoruz ama orta sahada iyi oyuncularımız var. Hiç stoperim yok. Metehan döndü, elimizdeki tek orijinal stoperimiz o kaldı. Orta sahada oyuncular var, hücum oyuncuları var. Milli takımdaki oyuncular dönecek"