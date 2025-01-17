Okan Buruk "VAR hakemlerinin Türk hakemlerden farkı yok!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor karşılaşmasında kaybedilen iki puanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Belçikalı yabancı VAR hakemi Jan Boterberg'i eleştirdi.

"TÜRK HAKEMLERİNDEN FARKI YOK"

Buruk "İlk yarı net penaltı pozisyonu vardı. Yabancı VAR hakemleri geldi, eleştirilmeyecek değil. Gereken eleştirileri, Türk hakemleri nasıl eleştirdiysek onları da eleştirmeliyiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin penaltıdır. Gerekli eleştirileri yabancı VAR'lara yapmalıyız. Türk hakemlerinden hiçbir farkları yok. Eleştiriden onlar da nasibini alacak. Eli topa götürme, dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır." açıklamasını yaptı.

"RAKİPLERİ DAHA ÇOK ÖNEMSEYECEĞİZ"

Alınan beraberlik sonrası Buruk "Geçen sene de burada kazanamadık. Bu sefer de berabere kaldık. Üzülüyoruz, canımız sıkılıyor. Önde olan biziz. Kendimize güveneceğiz. Daha çok konsantre olacağız. Rakipleri daha çok önemseyeceğiz." dedi.

"OYUN İSTEDİĞİMİZ GİBİ AKMADI"

Oyun konusunda sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen tecrübeli teknik adam "Oyun giderken, haydi Barış'ı çıkaralım mı, Barış yoruldu ama 2 pozisyona girdi. Yoruldu gözüküyor ama yorulmadı gibi gidiyor. Yoruldu mu yorulmadı mı maç içinde anlayamıyoruz. Gol şansını oyun içinde tutmaya çalışıyorsunuz. Batshuayi hamlesi yapmaya çalıştık. Batshuayi girince hep gol verdi pozisyon verdi. Ondan da daha iyi bir katkı bekleyebilirdik. İkinci yarıyı daha iyi oynadık ama erken gol bulmamıza rağmen oyunu çeviremedik. Biraz oyun kurmak istedik. Orta saha oyuncusuyla oynamak istedik. Oyun istediğimiz gibi akmadı." diyerek sözlerini noktaladı.