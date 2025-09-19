Okan Buruk'a büyük öfke! Galatasaray efsanesini göreve çağırıyorlar

Eintracht Frankfurt hezimetinin ardından Galatasaray taraftarları, sosyal medyada teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, sahadan 5-1 mağlup oldu.

Bu sonuç Galatasaray'ın Devler Ligi tarihinde bir Alman takımı karşısındaki en farklı deplasman yenilgisini oldu.

Frankfurt mağlubiyetiyle sarı kırmızılı takımın 16 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Okan Buruk'un güvendiği dağa kar yağdıOkan Buruk'un güvendiği dağa kar yağdı

Yaşanan farklı yenilginin ardından taraftarlar sosyal medyada takıma ve teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'te, Fatih Terim ismi en çok paylaşım yapılan başlıklardan oldu. Bazı taraftarlar Terim'in takımın başına geçmesini istedi.

Paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

7.png

6.png

5.png

4.png

3.png

2.png

1.png

