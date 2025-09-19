Okan Buruk'un güvendiği dağa kar yağdı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta 5-1 mağlup oldu.

Sarı kırmızılı ekibin Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Leroy Sane, beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maç öncesinde Sane'den beklentisini dile getirmişti.

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın açıklamasını hatırlatan Buruk, "Rakibimiz bizden daha genç ama biz daha tecrübeliyiz. Bu tecrübeyi göstermemiz gerekiyor. Kalite sonucu belirleyecek. Önemli isimlere sahibiz. Sane için de milli takım hocasının açıklaması vardı. 'Onu daha rekabetçi maçlarda görmek istiyoruz' diye. Onun için de önemli bir mesaj maçı olacaktır" demişti.

Eintracht Frankfurt karşısında 1 şut çekebilen Sane'nin, 47 kez topla buluştu. Alman oyuncunun 34 pasından 29'u isabetli oldu.

Sane, 66. dakikada oyundan çıktı ve yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

Galatasaray’a Frankfurt kabusu! 5-1’lik yenilgi tarihe geçti

Okan Buruk hezimetin sorumluluğunu aldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı: İşte sonuçlar!