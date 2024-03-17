Okan Buruk'tan Ali Koç'a flaş cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa'yı 4-3 yendikleri maçtan sonra konuştu.

Buruk, şunları söyledi:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok iyi işler yaptılar. Çok iyi takım. Çok pozisyona girdik ama çok pozisyon verdik. Özellikle ikinci yarı oyunda daha geriye gittik. Oyun kurmada zaman zaman zorluk yaşadık. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alıştık. bu atmosferde oynamaya alışık olmayan bir takım için zor oldu. Deplasmandasınız, alışık olmadığınız bir saha ve alışık olmadığını bir saat. sonuç olarak finalde kazandık. Girdiğimiz pozisyonlar ve kaçan penaltı. Önemli olan burada kazanmaktı. Maçın sonuna kadar kaliteli ayaklarımızın ortaya çıkması bize galibiyeti getirdi. Mutluyuz ama sonrasında bu oyunun üzerine çıkmamız gerekiyor."

Savunmada eksik olduklarını vurgulayan Buruk, "Berkan stoperdeydi, Abdülkerim tam olarak hazır olmadığı için onu zorlamadık. Bir sonraki maçta hazır duruma gelecek. Vinicius çok az bir süre aldı ama golle çook önemli katkı sağladı. Oyuncular alıştıkça bizim için daha iyi olacaktır" dedi.

Okan Buruk, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini kastederek "Bu hocaya sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim? Bilenler bilir. Ama tabii yabancı hakemleri de istemezler çünkü Avrupa'da görüyorlar yabancı hakemlerin nasıl yönettiğini" sözlerine de şu cevabı verdi:

"Ali Koç'un ne dediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Benim hiç akem arkadaşım yok. Olabilir de. Keşke hepimiz hakemlerle arkadaş olsak, Sevgili Ali Koç da olsun. Hiç hakem arkadaşım olmadı ama olmasını da garip bulmam."