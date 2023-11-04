Okan Buruk'tan, Angelino açıklaması. Sözleşmesi uzayacak mı?

Okan Buruk, 5 maç daha oynaması durumunda sözleşmesinin otomatik uzayacağı iddia edilen Angelino ile ilgili konuştu.

Ayşe Eser Kuşata KAYNAK: Haber Merkezi
Okan Buruk'tan, Angelino açıklaması. Sözleşmesi uzayacak mı?

Galatasaray'ın, Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angeline şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Teknik direktör Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı İspanyol sol bekin gönderileceği iddia ediliyor. Dİğer taraftan da Angelino'nun sözleşmesindeki madde nedeniyle takımda kalacağı belirtiliyordu.

BENİM İÇİN PERFORMANS ÖNEMLİ
Kasımpaşa maçı sonrası teknik direktör Okan Buruk'a, "5 maç daha oynarsa Angelino'nun sözleşmesi uzayacak mı?" sorusu soruldu. Buruk şu yanıtı verdi: "Angelino'nun sözleşme detaylarını tam olarak bilmiyorum. Oyuncuları sözleşme olarak değerlendirmiyorum. Performansa göre değerlendirmek istiyorum. Angelino zaten uzun maç süreleri aldı. Beklentilerimizi karşılaşmasını istiyoruz. Profesyonel ve değerli oyuncu. Yeni bir takıma, yeni bir ülkeye geldi. Büyük takımlarda oynamak zordur. Bu kadar seyirci, sosyal medyada bu kadar etkileşim. Türkiye'nin en yüksek taraftar sayısı olan takımında oynamak bazen zordur. Çalışıyor, biz de değerlendireceğiz."

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