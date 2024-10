Okan Buruk’tan Fatih Terim itirafı! Kasımpaşa ve RFS maçlarında neler yaşandı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbol gündemine dair TV100'de açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, Ersin Düzen ile Futbolun 100'ü programında Volkan Demirel, Ümit Karan ve Tümer Metin'in sorularını yanıtladı.

İşte Buruk'un o açıklamalarından satır başları:

"3-3'E GELEN BİR MAÇ, MORALİMİZ BOZULDU"

"Ligde lideriz. Planladığımızın dışında beraberlik aldık. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Oraya da yaklaştık. 3-0'dan 3-3'e gelen bir maç var, moralimiz bozuldu. Şampiyonlar Ligi'nden elendik. Bizim için hikayesi farklı. Kadro olarak hazır olmadığımız, oyuncu performansı olarak hazır olmadığımız bir maçtı. Aslında zor bir yaz geçirdik kendi açımdan. Bir transfer hikayesi oluyor. Transfer hikayeleri oluyor. Yetişip yetişmeme yerinde, istediğiniz oyuncuları alıp almama oluyor. Burada biraz zorlandık. Milli oyuncularda çok zorlandık. Geçen sezon çok uzun sürdü, Avrupa şampiyonası, 2 hafta izin verebildik, oyuncular çok yorgun geldiler. Yorgunlukları devam ediyor. Performanslarını geç buldular. Abdülkerim'in fiziksel olarak geç hazır olduğunu söyleyebilirim."

"DAVINSON YİNE MİLLİ TAKIMDAN ÇOK GEÇ GELDİ"

"Davinson yine milli takımdan çok geç geldi. İlk Süper Kupa maçında oynatamadık. İlk lig maçında oynattık, sakatlandı. Savunma hattında şanssızlık yaşadık. Şu andaki defans kurgumuzla, Şampiyonlar Ligi oynadığımız defans kurgusuyla fark var. Ne olursa olsun geçen takım biz olmalıydık. İyi performansı iki maçta da gösteremedik. Çok fazla değiştireceğimiz bir şey de yoktu. Oyuncu yapısı, kadrosu, performansı o yerdeydi."

Okan Buruk'un yerine Fatih Terim mi geliyor? Ünlü spor yazarı açıkladı

"BUGÜN YOUNG BOYS İLE OYNASAK TURU ÇOK RAHAT GEÇERİZ"

"Bugün Young Boys ile oynasak turu çok rahat geçeriz. Şampiyonlar Ligi'nde de kolay şekilde maç kaybediyorlar."

"AVRUPA LİGİ'NDE İYİ BİR YOL HEDEFİ VAR"

"Orada hazır olmadığımız yer savunmamızdı. Transferlerin adaptasyonu, Sara geldi, onla oynadık, adaptasyon süreci oldu. Şu andaki performansı çok etkileyici. Takıma inanılmaz uyum sağladı. Bazı oyuncular hiç adaptasyon sorunu yaşamıyor, Jakobs geldi başladı. Oyuncudan oyuncuya değişiyor. Takım iyi olunca da farklı oluyor. Geriye dönsek, çok üzüldüğüm Şampiyonlar Ligi'nde olamamak. Avrupa Ligi'nde olmak bir yol. Şampiyonlar Ligi'ne katılıyordunuz eskiden, Avrupa Ligi için mücadele ediyoruz. Geçen sezon bizim grupta Manchester United dördüncü oldu, Avrupa Ligi'ne kalamadı. Bu da bir yol, Avrupa Ligi. Şuradaki en iyi takım, en şanslı görünen takım Tottenham. Yakında oynayacağız. Onun dışındaki takımlar birbirine yakın. Maç günü olarak üstünlükler olabilir, bizim için burada iyi bir yol hedefi var. Ben çok inanıyorum."

"RFS MAÇINDA NELER OLDU?"

"Bence ses getirmesi çok normal 2-0'dan 2-2'ye gelmesi. Çok üzüldük. Ben o üzüntümü çok dile getirdim, gösterdim. O seviyedeki bir takımı ne olursa olsun yenmemiz gerekiyor. Ana sorunumuz konsantrasyon eksiklikleri. Stadyum ortamı çok kötüydü. Bir tarafta tribün var, her yer açık. Rakip takımın 50 bin seyircisi olsun, iyi atmosfer olsun. O benim daha çok işime geliyor. Bayern Münih, Manchester United deplasmanları, daha yeni Kadıköy'e gittik. Bu bizim işimize geliyor. Atmosfer olmayınca yediğimiz gollerde de bu görünüyor. Yediğimiz ikinci golde yedi kişi ceza sahası içindeyiz. Rakip iki kişi gelip gol attı. Derbiyi kazanmak rehavet getirmedi. Enerjimiz yüksekti Kasımpaşa maçı ilk yarısında. Puan kaybı yapınca biraz bizim özgüvenimiz, motivasyonumuz azalıyor. Yorgunlukla da birleşiyor bazen. Hafta içi hafta sonu 7 tane maç. Maç oynamak güzel. Oyunculara antrenman mı maç mı deseniz maçı tercih ederler. Biz geçen sene de 57 maç oynadık. Barış Alper, milli oyuncu, 69 maç oynadı. Dinlenmeden yeni sezona başlamayı oyuncular şikayet ediyor. Oyuncular 75 maç oynasın, tatilini yapsın başlasın, hiç biri şikayet edemez. Her arada da iki tane milli maç var. Eskiden hazırlık maçı olurdu, tempo farklı olurdu, birinde oynardınız. Uluslar Ligi olunca hazırlık maçı kalktı, her maç resmi maç gibi. Barış mesela sakatlandı."

Okan Buruk'tan şoke eden açıklama: Ben gelmeden önce Galatasaray küme düşme hattındaydı

"BARIŞ ALPER'İ ÇOK DİNLENDİREMEDİK"

"Değerler olarak Barış Alper yorgun. Ziyech sakat, Sallai'yi Avrupa listesine yazamadık. Barış Alper'i çok dinlendiremedik. Sallai sakatlanınca mecbur yine onu soktum. Dinlendirecek durumumuz yok. Oyuncular yıpranıyorlar tabii. Fiziksel olarak değil mental olarak da yıpranıyorlar. Bu aralarda onlara izin vermeye çalışacağız. BAY haftamız var. Özellikle milli oyunculara 3-4 gün izin vereceğiz. BAY haftasında onlara bir izin düşünüyorum."

"KASIMPAŞA MAÇINDA ROTASYON GEREKİYORDU"

"Birebir konuşuyoruz oyuncularla, birebir olarak video analiz zaten yapıyoruz ekibimizle birlikte. Takım toplantısı yaptı Riga'dan sonra. Oyuncularımıza ne kadar ligde birinci olduğumuzu, Avrupa'da 4 puanla ilk 8 içinde olduğumuzu, şu an bir şey kaybetmediğimizi ama devam edersek böyle kaybedebileceğimizi söyledim. Futbolun en kötü yanı, yedek kalmak, az oynamak, istediğin süreyi alamamak. Bu oyuncuyu bazen düşürüyor. Bir rotasyon yapıyorsunuz, 5 kişilik yapıyorsunuz, oynayan mutlu oluyor, oynamayan mutlu olmuyor. Kasımpaşa maçında rotasyon yapmamız gerekiyordu. Tüm yorgunluk testlerini yaptı. Çok net şekilde sakatlık riski taşıyan oyuncularım vardı. Bir maçta yapmam gerekiyordu. Kazanan takım devam etsin deniyor ama çok önemli oyuncularımız var. Kasımpaşa maçından bahsederken Riga maçında herkes oradaydı."

"FENERBAHÇE İÇİN DE YAPILSIN"

"Hem Avrupa hem Türkiye bizim için hedef. Bu hedefler dışına çıkmamız zor. Fikstürle alakalı söyledim ama sonradan şikayet gibi algılandı. İki Avrupa maçı arasında 8 gün vardı. Biz çarşamba oynadık, cumartesi oynayıp perşembe oynuyoruz dedim. Tam ortasına 4. güne konsun. Fenerbahçe için de konsun. Böylece iki maç da rahat, sakatlık yaşamadan gidebilirdik. O da daha sonra fikstürden, maç trafiğinden şikayet ediyor dendi."

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI..

"Fatih Terim'in İzmir'deki sözleri bana da olabilir, olmayabilir de. Genel olarak maç trafiğinden bahsediyor. 8 günse tam 4. güne koyarsınız, fikstür yapınca. Pazara koyarsın, gündüz oynatırsın, onu dedim. Fenerbahçe'nin Manchester United maçı sonrası Bodrum maçını 3. günde oynuyor, ondan sonraki lig maçı 6 gün sonra. Fenerbahçe için de aynı. 4 gün oynansa diri şekilde maça da hazırlanacak. Beşiktaş, Başakşehir için de bunlar düşünülebilir. Eskiden kulüplerle fikstür konuşulurdu. Bu sene hiç konuşulmadı Avrupa'da oynayan kulüplerle. Avrupa oynayan kulüplerle diyalog içerisindeydiler. Aslında yine aynı ekip var TFF'de."

"OSIMHEN SAKATLANMAYABİLİRDİ"

"Avrupa Ligi'nde çarşamba oynayabiliyorsunuz. Ben sadece kendi açımdan ikinci maçı 4 gün sonra oynasam sakatlık riskini azaltıyorum. Osimhen sakatlandı mesela, sakatlanmayabilirdi. Ben maç yoğunluğundan şikayet etmiyorum. Ben hocayım, oyuncular şikayet eder. Etmelerinin nedeni de bu yaz kimsenin tatil yapmaması."

Okan Buruk alarm verdi. Galatasaray’da sıcak gelişmeler

"PUAN KAYBININ AZ OLACAĞI BİR SEZON BEKLİYOR"

"Kendi takımımdan şunu söyleyebilirim; senede kaç tane mağlubiyet beraberlikle şampiyon oluyordunuz. Ben Başakşehir'de 69 puanla şampiyon oldum. 34 maçta 70-72'lerdi. Eskiden teknik adamların da maç kaybetme lüksü vardı aslında. 5-6 maç kazanıp şampiyon olabiliyordu. Çok değişti şu anda her maçı kazanmak zorundayız. Biz 102 puana ulaştık, Fenerbahçe 99 puanla ikinci oldu. Düşünebiliyor musunuz? Maç seçebilecek lükste değilsiniz. 5-10 sene önce daha rahattın. 2 hafta berabere kalınca kimse büyütmüyordu. 3 takımın yarış içerisinde çok net devam edeceğini görüyorsunuz. Trabzonspor çok puan kaybetti. Samsunspor iyi başladı, ikinci durumda. Puan kaybının az olacağı bir sezon bekliyor."

"HERKESİ KULLANACAĞIZ"

"Neden rotasyon yapmıyor diyorsunuz. Bence herkesi kullanacağız. Geçen sene de çok fazla oyuncuyu farklı mevkilerde kullandım. Yine oyuncuları kullanacağız. Doğal rotasyon oluyor. Oyuncu alıp götürebiliyor. Yorgunluk sakatlığa bağlı değişiklik oluyor. Geçmişe bakmamak lazım."

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

"Şu andaki görüntü yüksek puanlar çıkacak. Bilemezsiniz tabii, sonradan ne olacak. Birincisi kadro kalitesi farklılıkları. Takımlar arasındaki kadro kalitesi eskiye göre daha değişti, bunu kabul etmek gerekiyor. Son iki senede hep kazanmak zorundasınız, kazanmak zorunda olduğunuzu bilerek maça çıkmak kazanmaya daha çok yaklaştırıyor. O da önemli. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorum ama yine kazanmak zorundayım. Öbür tarafta Beşiktaş kazanıp liderliği alabilir. Büyük takımlar için iyi bir şey. Oyuncuları bu şekilde zorlamak çok önemli. Geçen seneki ilk derbide oyun olarak çok kısırdı iki takım da. Biz deplasmandaydık. Şey bakıyorsun, deplasmandasın, rakip yarı sahasından çıkmadı, sen çıkmadın, kontrollü bitti. Bu seneki maç daha pozisyonlu, iki takım da çok pozisyona girdi."

"DZEKO ÇOK İYİ YAPTI"

"Biz kimle oynarsak oynayalım rakip analizinde topa sahipken ne yapıyor, aut atışında ne yapıyor, pozisyonel oyunda ne yapıyor, nerede risk alıyor, artıları eksileri görerek tahmin ederek başlıyorsunuz. En-Nesyri ile başlamıştı bir hafta önce ama bence bize karşı Dzeko ile başlayacaktı. Dzekolu oyunda ön baskıyı daha iyi yapan bir takım. Bağlantı oyununu çok iyi yapıyor Dzeko, bence bizim maçta da çok iyi yaptı."

"FENERBAHÇE BİZİ ŞAŞIRTMADI"

"Fenerbahçe, bir önceki Kasımpaşa maçıyla aynı başladı bize karşı. Kendi oyun içi düşüncelerimiz oldu. Analizlerimiz birebir aynı çıktı. Fenerbahçe, Alanyaspor maçında adam adama baskı yaptı. Bize karşı yapmayacağını tahmin etmiştik. Bize karşı Alanyaspor daha farklı oyun kurdu. Fenerbahçe beklediğimiz gibi çıktı. Bizi şaşırtmadı. Oyun içi değişiklikler de aşağı yukarı benzerdi. En önemlisi birinci golü bizim atmamızdı. İkinci golü de atınca maçı bitirdik."

"YUNUS'U OYUNA SOKTUK DİYE KIYAMET KOPMUŞTU"

"Sol ayaklı oyuncu solda, sağ ayaklı oyuncuyu sağda oynatırsanız kaleye daha rahat gidiyor. Yunus'un ve Barış'ın düz ayaklarıyla gitmeleri, etkili olacak diye düşünüyorduk, Yunus da maç içinde yaptı. Bence Yunus'un en büyük özelliği kolay top kaybı yapmaması. Yunus, savunmayı çok daha iyi yapıyor. Fiziksel olarak güçlendi. Sonlandırmayı iyi yapmaya başladı. Özgüven çok önemli. Yunus'u bir maç oynatıp sonra oynatmasak farklı hikaye olurdu. Arka arkaya oynatınca formayı aldı. Kerem bizde de sezona iyi başlamıştı. Kerem oranın iyi oyuncusuydu. Kerem kaldığı senaryoda Yunus sağ taraf için yarışacaktı. Yunus'un da nasibi... Yunus çok önemli yetenekli oyuncu dedim iki sene. Antrenman performansına bakınca Yunus hep muhteşem bir oyuncuydu. Maç içinde ona bu rolleri vermek çok önemli. Süper Kupa maçında Yunus'u oyuna soktuk diye kıyamet kopmuştu. Siz antrenmanda görüyorsunuz, herkes görmüyor. Antrenman performansına göre oyuncuları kullanma, süre verme kararımız değişebiliyor."

"KADIKÖY'DE 2 GALİBİYET VE 1 BERABERLİĞİM VAR"

"Bir maça rakip teknik adama bakarak hazırlanmıyor musunuz maça. Kendi işimize odaklanıyoruz. Fenerbahçe - Galatasaray çok önemli bir derbi. Rakibin hocası dünya çapında biri olması hepimiz için motivasyon. Şampiyonluğu, maçı ona karşı kazanmak çok önemli bir motivasyon. Çok önemli, değerli bir teknik adam. İşin en nirvanası, en üstü deplasmanda Fenerbahçe'yi yenmek. Rakip kulübede kim olursa olsun, onun çok üstüne çıkıyor. Ekstra motivasyon olmuyor. Bu maçlar zaten ekstra motivasyon. Biz bu maça çıkarken psikolojik olarak hazırlıyoruz. Bu maçlara hiç kasarak çıkmıyoruz. Kadıköy'de 2 galibiyet ve 1 beraberliğim var. Benim için önemli. Geçen sene içeride Fenerbahçe'ye ve deplasmanda Beşiktaş'a kaybettik. Derbilerde iyiyiz genel olarak. Oralarda kazanmak önemli."

"KAMP YAPMIYORUZ"

"Ben geldiğimden beri kamp yapmıyoruz. Başakşehir'de yapıyorduk. Maç günü toplanıyoruz, aktivasyon yapıyoruz fitnessta, ondan sonra öğle yemeği, dinleniyorlar, maç toplantısı ve stadyum. Kendi yatağında uyuyor, evinde kalıyor. Avrupa'da direkt stadyuma gidiyorlar. Biz yine tesise getiriyoruz."

"DERBİ OLAYSIZ BİTTİ"

"Derbide saha içi, saha dışı olay olmadı. Giriş çıkış her şey çok güzeldi. Fenerbahçe seyircisi de çok iyi geçirdi maçı. Maçtan sonra da söyledim."

"BAŞKANIMIZA HAYIRLI OLSUN DİYEYİM"

"Bugün önemli bir gündü. Ben de başkanımıza hayırlı olsun diyeyim. Bu tür şeyler önemli. Başarı ve şampiyonluk çok önemli ama başkanlar için de genel kurullar önemli. İyi niyetli çalışıyor. Galatasaray için çok şey yapmaya çalışıyor."

MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

"İçeride size ne dedim? Açıklayayım. Icardi goller atarak gitseydi kimse sormazdı. Gol atmadan gidince sorular artıyor. Güney Amerikalı oyuncularımıza ekstradan 2 gün izin verdim, Icardi, Torreira, Muslera, Davinson. Ailelerini de görecekler. Gidiş geliş 2 gün geçiyor. Diğer oyuncular izinliyken onlar 2 gün ekstra izin yapacaklar. Yedi tane maç yaptık arka arkaya, nefes bile almadık. ondan sonra 4 gün izin verdim, 5. gün antrenmana çıktılar. Güney amerikalı oyuncular da beraber gidip geliyorlar zaten."

"ANTALYASPOR MAÇINDA YOK"

"Barış bir sakatlık geçirdi milli takımda. Antalyaspor deplasmanında olmayacak. Herhalde bir sonraki maçta olur. Barış normalin dışında bir oyuncu fiziksel olarak. Normal biri olsa Antalya maçında olmaz. Barış olunca bir şey diyemiyoruz. Çok çabuk toparlayabilir. Beşiktaş maçına yetişecek gibi görünüyor. Başka sakatımız yok. Ziyech başladı, iyi de başladı. Sert antrenman yaptık bugün, gösterdi. İyi, istekli. Osimhen takım dışında çalışıyor. Programımız, Antalya maçına hazır olması."

"JELERT HENÜZ 21 YAŞINDA"

"Elias Jelert daha 21 yaşında. Gelecek vaad ediyor. Galatasaray forması kolay değil. Tecrübesi var, Kopenhag'da önemli maçlara çıktı. Zaman içinde süre alacak. Kaan orada var, fiziksel, duran top, oyun kurmada kullanıyoruz. Kaan'ın rolü önemli oluyor. Barış bazen oyun içinde oraya alıyoruz. O da hazır gelmedi, sezon başını geçirmedi orada. Hem yarışıyor hem takıma adapte olmaya çalışıyor. Daha 21 yaşında bir oyuncu."

"BATSHUAYI ÇOK MUTLU"

"Michy Batshuayi çok iyi, çok düzgün, çok profesyonel, çok uyumlu biri. Osimhen geldi, Batshuayi ilk antrenmanda ne tepki verir dersiniz, ben de onu düşündüm. İlk geldiğinde çok mutlu, hiçbir şey olmamış gibi, kendinden emin geldi. Michy öyle bir karakter. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Sonradan girdiği 2-3 maçta iyi değildi aslında, oyun içinde o şeyi veremedi. Beğendiğimiz biri, insan olarak da. 3 tane çok iyi santrforumuz var. Bazen iki forvet oynayacağız. Kasımpaşa maçında ilk yarı iki forvet oynadık. Yine oynayacağız. Farklı diziliş oynayabiliriz, önde ikili olup savunmada 3'lü 4'lü oynamayı düşünüyoruz."

"OSIMHEN 9 NUMARA"

"Osimhen'i kanat oyuncusu olarak hiç düşünmüyorum. O karakterde bir oyuncu değil. Tam bir 9 numara. Gol lazımken Osimhen, Icardi, Batshuayi üç forvet de oynarsın. Rakip dizilişe göre sen de bir diziliş sağlarsın. Bu olabilecek bir şey. RFS maçında Osimhen olsaydı, 3 forvete dönecektik. O takıma 3 forvetle oynayacaktık."

"HER DİZİLİŞE KADROM VAR"

"Mevcut kadrom, her formasyona uyuyor. Stoperlerim var. Stoperlerin sayısı fazla. Metehan'dan da çok mutluyum. Adana Demirspor maçında çok iyi oynadı. Nelsson, Abdülkerim, Davinson, Kaan çok iyi. 5 stoperimiz var. Arkada 3'lü oynayabiliriz. Barış ve Sallai kanat bek oynayabiliyor. 1 artı 2 oynasanız, Mertens ve Ziyech forvet arkası oynuyor. Herkes sağlamken her dizilişe gidecek kadromuz var."

"O MAÇLAR BENİ ÇOK ÜZDÜ"

"Kasımpaşa ve RFS maçları bizi üzdü. Bizden beklenenler var. Bu takımı ben hazırlıyorum. Üzerimde sorumluluk var. Yerine getiremeyince bir mutsuzluk oluyor. Hiçbir maçta kalmamak gerekiyor, bunu da biliyorum. Hiç umurumda değil gibi açıklama yaptım ama onu belki onu yanlış aktardım. Eleştiri olacak tabii ki, bazen hakarete varan, dalga geçilen şeyler oluyor, sosyal medya çok yaratıcı. Ben herkesin görüşüne açık bir insanım aslında. Maç sonu orada demek istediğim; çok kötü hakaretler de edilebilir ancak bunları çok kafama takan birisi değilim demek istedim."

ACUN ILICALI AÇIKLAMASI

"Bana sürpriz oldu benle ilgili bir şey konuşulması. Ben konuşmazdım. Bana sürpriz oldu. Ona da çok takılıp kalmamam gerekiyor. Maçlarımız, sahada olmak, sahada kalmak çok önemli. Ben takımımdan çok fazla sorumluyum. Pozitif şeyler vermek zorundayım. Kafam ne kadar sakin olursa o kadar iyi. Dışarıyı çok fazla takmamamız gerekiyor. Bu sene değil, hep olan bir şey. Hep denenecek bir şeyler. Ligin başındayız. Daha hiçbir şey olmadı. Büyük, sansasyonel, karışıklık hakem hatası olmadı. Bir takımın lehine veya aleyhine bir şey olmadı. Doğru yanlış kararlar oluyor tabii ama çok büyütülecek, televizyon televizyon gezilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"HAKEMİN KATLETTİĞİ BİR MAÇ OLMADI"

"Fahiş, çok büyük, hakemin katlettiği bir maç olmadı. Çok büyük şeyler yokken bunların yapılması yanlış geliyor. Federasyona gitmeler gelmeler... Herkesin bir stratejisi var. Olacak, bir şey diyemem. Benim yaptığım iş teknik adamlık. Daha çok saha kısmında kalmak istiyorum. Mourinho'nun benle, kulüple ilgili sözleri oldu. Orada da sustuk, gerilimi artırmadık. Gerilimi artırmaya gerek yok. Benim işim sahada. Saha içinde kalmam gerekiyor."

"TEHDİT İÇİN GÖZ GÖZE GELMEM LAZIM"

"Benim hakemi tehdit edebilmem için göz göze gelmem gerekiyor, onu yapınca da kart çıkması gerekiyor. Benim şöyle; ondan yaklaşık 10 dakika önce de yanlış penaltı kararı verildi. Yan hakem kaldırdı, orta hakem verdi. Devamında kornerle başlattılar. Hakem atışıyla başlaması gerekiyordu. Korner doğru mu? Okey, tamam. Dışarı çıktıktan sonra çaldıysa doğru. Orada da bir penaltı oldu, değil dedik, kameradan görüyoruz. Birçok hakem hocası penaltı dedi. Ben kendi görüşümü söyledim. Bir oyuncu havaya sıçrayıp arkasını dönüp elle kesmeye çalışması çok zor."

"BAYERN MAÇINDA VERMEDİLER"

"Bayern Münih, sezonun ilk maçı, deplasmanda oynuyor, daha net kaleye giden bir toptu. 2-1 kazandıkları maç. Adam havada kalkıyor, Kane itirazdan sarı kart gördü, elini açıyor, top kaleye giderken eline çarpıyor ama arkası dönük. Penaltı vermediler. Penaltı kararına saygı duyuyorum, herkes bunu söylüyor, kural böyle. Eski futbolcu olarak görüşümü söylüyorum."

"KURALLARA GÖRE PENALTI"

"Kurallara göre yüzde 100 penaltı. Ben eski bir futbolcu olarak havaya sıçrayıp sırtım dönükken elimle topu kesmek çok zor geliyor."